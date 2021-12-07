Başkan Seçer, Silifke’de esnaf ve muhtarlarla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke ilçesinde esnaf ve muhtarlarla buluştu. Seçer, muhtarlar olmadığı sürece belediyelerin etkin, yerinde ve kaliteli hizmet yapmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vahap Seçer, Silifke ilçesine yaptığı ziyarette esnafı gezerek “hayırlı işler” dileğinde bulundu. Esnaf gezisinde vatandaşların ilgisiyle karşılanan Başkan Seçer, ziyaret boyunca esnafla sohbet etti.

Seçer, esnaf gezisinin ardından Silifke Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen kaynaşma etkinliğinde muhtarlar ve eşleri ile bir araya geldi. Etkinlikte; Başkan Seçer’in yanı sıra Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ve Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur yer aldı.

“Ülkemizi çok seviyoruz”

Etkinlikte konuşan Seçer, bir aile ortamında bulunduğunu belirterek, “Allah kimsenin ailesinin huzurunu bozmasın. Türkiye bizim büyük ailemiz. Mersin bizim ailemiz. Silifke, Mersin’e göre biraz daha küçük ailemiz. Bu değeri, bu bilinci hepimizin yüreğinde hissetmesi lazım. Önce vatan, millet sevgisi. Ülkemizi çok seviyoruz” dedi.

“Benim için muhtar, memleket vazifesini yapan bir kamu görevlisidir”

Demokrasi vurgusuyla konuşmasını sürdüren Seçer, “Sizlerle iş birliği olmadığı bir noktada bizim iyi, etkin, yerinde ve kaliteli hizmet yapmamız mümkün değil. 2,5 yıldır belediye başkanıyım. İlk göreve geldiğimde de söyledim, şimdi de söylüyorum; benim için muhtar, memleket vazifesini yapan bir kamu görevlisidir. Onun oyunun rengi, kime oy verdiği benim için önemli değildir. Dün ne ise bugün de düşüncelerim değişmemiştir. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Bizler seçim geldiği zaman bir siyasi partinin bayrağı altında yarışa gireriz ama seçildikten sonra hepimiz bu memleketin belediye başkanıyız ya da muhtarlarıyız. Bu bilincimiz devam ettiği sürece bu memlekette kavga, gürültü, çekişme olmaz. Bu mücadeleler güzellikleri ile kalır” diye konuştu.

Silifke Belediye Başkanı Altunok da muhtarlar ve eşlerine selamlarını iletti. Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur ise tüm muhtarlar ve eşleri ile bir arada olmak istedikleri için böyle bir etkinlik organize ettiklerini söyledi.