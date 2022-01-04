Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerle yemekte buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit ailelerini ve gazileri yemekte ağırladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte şehit aileleri, yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehit ailelerini ve gaziler onuruna Suphi Öner Öğretmen Evinde yemek verildi. Etkinliğe, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve eşi Oya Gedik, Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer’in yanı sıra gazi derneklerinin şube başkanları, Azerbaycan Askeri Dernekler Başkanı Emin Hasanlı ile şehit aileleri, yakınları ve gaziler katıldı.

“Tarihten günümüze yüce milletimiz hür yaşamış, bundan sonra da hür yaşayacaktır”

Vali Su, yemekte yaptığı konuşmada, “Mersin’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında sizlerle beraber olmaktan, bu güzel geceyi paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tarihten günümüze yüce milletimiz hiçbir zaman esaret altında kalmamış, karakteri olan bağımsızlık, hürriyet uğruna her şeyini ortaya koyarak tarih boyunca günümüze kadar bağımsız ve hür yaşamış; bundan sonra da bağımsız ve hür yaşayacaktır” dedi.

“Bugün Mersin’imiz için çok önemli, tarihi bir gün”

Başkan Seçer de 3 Ocak’ın Mersin için çok önemli, tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yakmış olduğu bağımsızlık ateşinin finalinin kutlu günüdür. Ulusal kurtuluş mücadelesi, 1918 yılında Gazi Mustafa Kemal’in Mersin’i ziyareti ile başlamış bir mücadeledir. Tarihçiler genelde 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla bunun başladığını yazarlar ama tarihi yorumlayanlar gerçek başlangıç tarihini 5 Kasım 1918’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Mersin’i ziyareti ve bağımsızlık ateşinin buradan ateşlendiği yönünde belirtirler” diye konuştu.

“Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, sevgimiz, saygımız daim olsun”

Mersin’in değerli bir kent olduğunu dile getiren Seçer, “Biz önemli, değerli ve güzel bir kentte yaşıyoruz. Göçle büyümüş bir kentte yaşıyoruz. Yani Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden Orta Anadolu’suna her bölgeden insanların farklı amaçlarla gelip burada yerleşmeleri ile büyümüş, gelişmiş, serpilmiş bir kentte yaşıyoruz. Burada bir şeyin altını çizmemiz gerekiyor; Mersin’de maddiyattan öte bir şey var; maneviyat. Yani insanların inançla, hissederek, kalpten birbirlerini sevmesi, sayması, hoşgörü, birlik ve beraberlik düşünceleri. Mersin’de toplumda bir aksırma olursa Türkiye yatağa düşer. Toplumsal barışın öncelikle Mersin’de tesis edilmesi çok önemlidir. Bakın 400 bin Suriyeliye ev sahipliği yapan bir kentte yaşıyoruz. Buradan yola çıkarak böyle stratejik, önemli bir kentte belediye başkanlığımın bu duygularla verdiği sorumluluğu yerine getirme huzuruyla görevimi yaptığımı ifade etmek isterim. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu güzel toprakları sizlerin, şehitlerimizin sayesinde biz de çocuklarımıza miras olarak bırakıyoruz. Bir yönetici olarak sizlere ilişkin ne söylersem, ne kadar güzel şeyler söylersem, ne kadar sevgi, saygı dolu sözler söylesem eminim ki kifayetsiz kalacak. Ez cümle; birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, sevgimiz, saygımız daim olsun. 3 Ocak Kurtuluş Günümüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.