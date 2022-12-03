Başkan Seçer: "RESLOG ile ekiplerimiz çok önemli çalışmalar yapıyorlar"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye olarak bazı çalışmalarında İsveç Hükümeti ile dolaylı ilişkiler kurulduğunu söyleyerek, "Özellikle kentimizin mülteci sorunu ile ilgili olarak, RESLOG ile ekiplerimiz çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalar sonucunda iyi neticeler aldığımızı söyleyebilirim" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İstanbul İsveç Başkonsolosu Peter Ericson ve heyetiyle birlikte Türkiye-İsveç İş Birliği Birimi’ni ağırladı. Başkan Seçer, ziyarette konuklarına Mersin hakkında özellikle nüfus, lokasyon ve ekonomik özellikler gibi konularda bilgi aktardı.

Ziyarette konuşan Seçer, büyükşehir belediyesinin bazı çalışmalarda İsveç Hükümeti ile dolaylı olarak bir ilişkileri olduğunu ifade ederek, "Özellikle kentimizin mülteci sorunu ile ilgili olarak, RESLOG ile ekiplerimiz çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalar sonucunda hem RESLOG’un amaçlarına uygun, hem de belediyemizin nihai olarak amaçladığı çalışmalardan iyi neticeler aldığımızı söyleyebilirim" diye konuştu.

Başkonsolos Ericson’a kentin özelliklerini anlatan Seçer, Mersin Limanı ile birlikte kentin ekonomisinin de büyümeye başladığını, Türkiye’nin 5. sırada vergi ödeyen bir kent olduğunu belirtti. Seçer, Mersin’in göçlerle büyüyen bir şehir olduğunu ve dünya için önemli bir lokasyonda olduğunu söyleyerek, "Bugüne kadar 200 yıllık birikimini, tecrübesini, deneyimini çok önemli bir itici güç kabul ettiğim Mersin, çok daha kısa zaman diliminde, çok daha iyi yerlere gelecek. Temelde saydığım bu 3 önemli başlık, Mersin’i daha iyi takip etmek, daha iyi irdelemek gerektiğini gösteriyor sanırım" ifadelerini kullandı.

İstanbul İsveç Başkonsolusu Peter Ericson ise şunları söyledi: "Sizi ve şehrinizi tanımak gerçekten güzel ve ilginç oldu. İsveç’in Türkiye’de dört Fahri Konsolosluğu var. Burada olmamızın temel amacı, bugün şehri daha yakından tanımak. Dolayısıyla Mersin’i tanıdığımız için ve özellikle İsveç Hükümeti ile burada yapılacak işleri de konuşabildiğimiz için çok mutluyum. RESLOG projesinde de çalıştığımızı duymak, beni çok memnun etti."