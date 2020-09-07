Başkan Seçer: “MESKİ, Anamur’a 110 milyon liralık yatırım yapacak”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur’da muhtarlarla bulaşarak, ilçeye yapacakları yatırımları anlattı. Anamur’un gelecek 50 yıldaki su ihtiyacını çözecek, yaklaşık 100 milyon lira bedelli Otluca Projesi için Anamur Belediyesi ile birlikte İller Bankasında girişimlerini sürdürdüklerini belirten Seçer, “Anamur için planladığımız işlerin toplam yatırım tutarı 110 milyon lira civarında” dedi.

İlçe gezilerini Anamur ile sürdüren Başkan Seçer, Kaşdişlen Mahallesinde Alevi Kültür Derneklerince düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Seçer, daha sonra Anamur’a bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

“10 bin kilometrelik yol ağında çalışıyoruz”

Anamurlu muhtarlardan aldıkları taleplerin başında yol taleplerinin geldiğini ifade eden Seçer, Anamur ilçe merkezinde, köy grup yollarında ve tarım yollarında yaptıkları yol çalışmalarını ayrıntılı rakamlarla anlattı. Seçer, “Bizim Mersin ili olarak hizmet alanımız geniş. 16 bin kilometrekare toplamda da 3 bin 60 kilometre yetkili olduğumuz yol ağımız var. 2 bin kilometre de bize ait olmayan ama meclisten yapma yetkisi aldığımız yol ağımız var. Bunun dışında da diğer kurumların ya da arazi yollarının tarla yolu, bahçe yolu, bütün bu mesafeler, güzergahları da katarsanız toplamda yaklaşık 10 bin kilometrelik Büyükşehir Belediye araçlarının girip bir şekilde dokunduğu, asfalt, sathi kaplama ya da greyderle yol ıslahı gibi birçok farklı çalışmaların yapıldığı yol ağımız var” diye konuştu.

“Kaliteli yol yapıyoruz, titiz davranıyoruz”

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesini her açıdan güçlendirdiklerini ifade eden Seçer, “İşimizi kaliteli yapacağız, yapıyoruz. Bu konuda daire başkanımız da benim telkinlerim doğrultusunda çok titiz davranıyor. Şu anda araç parkımızı da geliştiriyoruz. 139 yeni araç ihalesini gerçekleştirdi arkadaşlar. Yol işi para işi. Bunların çok şükür altyapısını yaptık. En azından mali disiplinimiz var, ne yaptığımızı biliyoruz. Asfalt kaliteli olmalı. Malzemeleri de kaliteli seçiyoruz. Mersin’de özellikle kırsal bölgelerde vatandaşlarımızın bizlerden en öncelikli talebinin güzel bir yolda seyahat etmek olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çünkü bizim bölgemiz üretici bölge. Tarlasından, bahçesinden hasat ettiği ürünü pazara, hale getirene kadar düzgün bir yolda seyahat etmesi lazım. Yoksa o ürünün kalitesinde önemli sıkıntılar yaşıyorlar. Buna dikkat edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çiftçiye sulama borusu ve fidan desteği sürüyor

Muhtarlara tarım desteklerini de anlatan Seçer, bu yıl 60 bin metrelik sulama borusu dağıtımı gerçekleştirdiklerini, gelecek yıl çiftçiye 100 bin metre boru dağıtımı yapacaklarını kaydetti. Başkan Seçer, fide destekleri kapsamında da Anamur’da bin adet avokado ve 6 bin 250 adet Gemlik zeytini fidanı dağıtacaklarını ifade etti.

“Evde bakım hizmetlerinden Erdemli, Silifke ve Anamur’da faydalanacak”

Ücretsiz üniversite kursu, öğrenim yardımı ve Halk Kart uygulamalarından Anamurlu vatandaşların da yararlandığını vurgulayan Seçer, yaşlılara ve engellilere özel önem verdiklerini de belirterek, “Evde bakım hizmetleri yapıyoruz Mersin merkezde, Tarsus’ta. Yıl itibariyle bunu diğer ilçelere de yaygınlaştırıyoruz. Anamur da bunların içerisinde. Berber, hemşire, temizlik işçisi olmak üzere bu ekip 4 kişiden oluşuyor. Bunlar, evde bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bundan sonra Tarsus, Mersin merkez, Erdemli, Silifke, Anamur’da hizmetlerine devam edecek” şeklinde konuştu.

“MESKİ, Anamur’a 110 milyon liralık yatırım yapacak”

Anamur ve yöresinin katı atık sorununu, Silifke merkezli bir proje ile çözdüklerini, artık ilçede vahşi depolama yapılmayacağını belirten Seçer, Anamur’un gelecek 50 yıldaki su ihtiyacını çözecek, yaklaşık 100 milyon lira bedelli Otluca Projesi için, Anamur Belediyesi ile birlikte İller Bankasında girişimlerini sürdürdüklerini anlattı. MESKİ’nin Anamur’un birçok bölgesinde kanalizasyon ve içme suyu yatırımları planladığını kaydeden Seçer, “Anamur için planladığımız işlerin toplam yatırım tutarı 110 milyon lira civarında. Bunlar oldukça önemli yatırımlar. Anamur’un altyapı, kanalizasyon, içme suyu konusunda bir hayli mesafe almamızı sağlayacak çok önemli, değerli yatırımlar” dedi.

“Kadını güçlendirecek projeler yapıyoruz”

Başkan Seçer, Anamur programı kapsamında Çarıklar Mahallesi sakinleriyle de bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik çalışmalarını anlatan Seçer, kadın kooperatiflerini desteklediklerini, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesini kurarak kadına karşı şiddetle mücadeleye destek verdiklerini söyledi. Seçer, kadınların çalışmasını, kadın emeğinin görünür olmasını ve daha çok ekonomik değer kazanmasını sağlayacak, kadını güçlendirecek projeler yaptıklarını ifade etti.

“Hayvancılık desteğinden 300 aile faydalanacak”

Başkan Seçer, 60 aileye bin 500 küçükbaş hayvan verilmesine dayanan proje hakkında da bilgi verdi. 25’er koyun ve keçi alan ailelerin bu koyunları belediyenin yem ve veterinerlik desteğiyle besleyeceğini dile getiren Seçer, koyun ve keçilerin yavrularının gelecek sezonda başka ailelere verileceğine, böylece 300 aileye destek vermiş olacaklarına dikkat çekti. Seçer, proje için kırsal kesimde yaşayan ve geliri düşük olan ailelerin seçildiğini ifade etti.