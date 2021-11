Başkan Seçer: “Maliyetlerimiz 43’lerden 52’lere çıkıyor”

20 gün önce de konuştuklarını ve o günden bugüne enflasyon farkının arttığını anımsatan Seçer, “Maliyetlerimiz de 43’lerden 52’lere çıkıyor” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. MESKİ’nin ücret tarifesinin reddedildiği genel kurulda, 2022-2024 Dönemi Bütçe Tasarısı, oy çokluğuyla kabul edildi.

“Akşamdan sabaha yatırım kararı verip bütçe hazırlamıyoruz”

Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını yapabilmesi, hizmetlerini eksiksiz sürdürebilmesi için gerçekçi bir bütçe yapılması gerektiğini dile getiren Seçer, “Biz bu bütçeleri yaparken, akşamdan sabaha yatırım kararı verip o yatırımlar çerçevesinde bir bütçe hazırlamıyoruz. 2019 yılında yönetime geldiğimizde, biz bir stratejik plan sunumu yaptık. Bu stratejik planı da meclise sunduk. Buna bağlı olarak, yatırım programlarımızı belirledik. Performans programımızı ortaya koyduk. Bunların hepsi birbirine bağlı. MESKİ, bir kamu kurumu. Elde ettiği gelir su bedellerinden, atıksu vergisinden, İller Bankasından kendisine aktarılan paydır ki, toplam gelirleri içerisinde bu rakam çok düşüktür. Bu gelirler çerçevesinde cari harcamalarını yapacak. Personel ve sermaye giderlerini, yatırımlarını buradan karşılayacak” diye konuştu.

“Maliyetlerimiz 43’lerden 52’lere çıkıyor”

1 Ocak 2020 şartlarına dönebilmek için su bedellerinde yüzde 27’ye varan fiyat değişikliği yapmaları gerektiğini ifade eden Başkan Seçer, buna rağmen vatandaşa yük olmadan, en minimize koşullarda hizmetlerinin karşılığını almak istediklerini söyledi. Seçer, “Ama ‘bunu benim yapmam mümkün değil’ dedim. ‘Makul bir seviyede yatırımlarımızı engellemesin, vatandaşlarımızı üzmeyelim, en asgari düzeyde ne yapabiliriz? Bunları konuşalım’ dedim. O konuştuğumuz günden bugüne 15-20 gün geçti. Enflasyon farkı artmış, yüzde 16’lık fark yüzde 18’e çıkıyor, maliyetlerimiz 43’lerden 52’lere çıkıyor. Biz bu tarifeyi uygulamayı uygun gördüğümüzü söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Elektrikte 3’te 1 oranında tasarruf sağladık”

Elektrik zamlarına dikkat çeken bir meclis üyesinin konuşmasının ardından Seçer, “Biz daha önce elektriğe katır yükü ile para veriyorduk. Bir anlaşma yaptık. Teknik olarak da saatlerimizde, statülerinde düzeltmeler yaptık. Çok ciddi, 3’te 1 oranında tasarruf sağladık” bilgisini paylaştı.

Elektrik ve doğal gaza yapılan zamların konuşulduğu mecliste Seçer, “Allah’tan biz odunları hazırladık. Soğuklarla beraber halkımıza yakacak olarak odun dağıtacağız” dedi.

“Ufak tefek tadilatlarla 2022 yılındaki tahribatı örtmeye çalışıyorum”

Ekonomik olarak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen hizmet yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Seçer, “Ben bunun altından nasıl kalkarım diye çaba sarf ediyorum, zam yapmamayı düşünüyorum, zam yapmamak istiyorum ama bütün bu olumsuzluklara rağmen bunu düşünürken ufak tefek tadilatlarla 2022 yılındaki tahribatı örtmeye çalışıyorum, yaramı sarmaya çalışıyorum. Böyle bir şey olmaz, bu meclis fesh olsa vallahi rahat edeceğim. Gelin Mersin’de meclisi tekrar seçime taşıyalım. Haydi hodri meydan. Biz de kurtulalım, Mersin halkı da kurtulsun. Yatırım yapamıyorsun, iş yapamıyorsun. Mecliste huzurlu çalışamıyorsun. Biz birebir de toplantılar yaptık. O dört duvar arasında konuşulanları burada anlatmak istemiyorum. Siyasi ahlakıma aykırı. Zannedersiniz ki ortalık toz pembe, MESKİ, belediye kötü yönetiliyor, bir lale devri yaşanıyor, özel uçaklarımız, makam arabalarımız var, karun gibi ortada geziyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Böyle bir şey yok” diye konuştu.

“Girdi maliyetlerindeki artışın, dövizdeki dengesizliğin müsebbibi ben değilim”

Enflasyon farkının ve fiyat artışlarının, dolardaki, dövizdeki dengesizliğin müsebbibinin kendisi olmadığını kaydeden Seçer, “Bakkal tabela asmış, ‘Sevgili müşterilerim lütfen benimle kavga etmeyin. Bu zamların, raflardaki bu etiketlerin sorumlusu ben değilim’ diyor. Ben de size söylüyorum; sevgili vatandaşlarım, sevgili meclis üyeleri, lütfen benimle kavga etmeyin. Ortaya çıkan bu enflasyon farkının, bu fiyat artışlarının, girdi maliyetlerindeki artışın, dolardaki, dövizdeki dengesizliğin müsebbibi ben değilim. Benden şapkadan tavşan çıkarmamı beklemeyin. Ben gerçekçi konuşmak zorundayım” ifadelerini kullandı.

Seçer, her şeye rağmen yatırım yapmak istediklerini, her kuruşun hesabını bildiklerini belirterek, “Biz halkımızı düşünen bir yönetimiz. Biz israf yapmayan bir yönetimiz. Her kuruşun hesabını yapan bir yönetimiz. Gümbür gümbür hizmet yapan bir yönetimiz. 10 senedir havaalanı bitmedi. Otoyol, Çeşmeli hattı bitmedi. Evvela onları bitirecektiniz. 15 senedir sahil projesi, sahil bandı projesi masalıyla uyutuluyor Mersin. Oraları bitireceksiniz. Bak ben yapıyorum; atıksu da metro da yol da kanalizasyon da yapıyorum” dedi.

“Ben sizden Mersin’in yönetilmesine ortak olmanızı beklerdim”

Enflasyonun bir neden, faizin ise bir sonuç olduğunu ifade eden Seçer, “Gerçekten çok büyük dalgalanmalar oldu. Bunu hiçbirimiz arzu etmezdik. Bunu Meclis’te tartışma konusu bile yapmayalım. Gelecek dönem aylık enflasyon oranını yansıtalım. Geçmişe dönük ciddi tahribatlar olmuş. Bunu resmi rakamlar da veriyor, MESKİ de veriyor. Hiç olmazsa 10 puanlık bir kısmını verelim, halka da hep beraber anlatalım. Ben sizden de bunu beklerdim. Mersin’in yönetilmesine ortak olmak, sorunlarına çözüm olmak, samimi olmak buradan geçer. Sizin söylediğiniz başka uygulamanız başka” dedi.

“Ayağı sakat bir bütçe olmuştur”

Genel Kurulda MESKİ’nin ücret tarifesine ilişkin madde reddedilirken, 2022-2024 Dönemi Bütçe Tasarısı ile oy çokluğuyla kabul edildi. Seçer, “Kurumumuza hayırlı uğurlu olsun ama problemli bir bütçe olmuştur. Ayağı sakat bir bütçe olmuştur. Mevzuat gereği gelir azaltıcı ya da gider arttırıcı konuda herhangi bir karar almamız, değişiklik yapmamız mümkün değildir. Bu açıdan teknik bir sorun oluşmuştur. Bunun tabi ki hukuk yollarıyla çözümü için gerekli girişimlerde bulunacağız” ifadelerini kullandı.