Başkan Seçer, konvoy yapıp halkın bayramını kutladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama konvoyu yapıp halkın bayramını kutlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler ile tüm kentte bayram coşkusu yaşanıyor. Etkinliklerde pandemi nedeniyle salgın tedbirlerine azami önem gösteriliyor. Spor etkinlikleri ve gösterilerle başlayan bayram kutlamalarına 19 Mayıs sabahı Tarsus’tan araç konvoyu yapılarak başlatılan şehir turu ile devam edildi. Üstü açık otobüslerle düzenlenen şehir turuna Başkan Vahap Seçer’in yanı sıra Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal ve Meclis üyeleri katıldı. Vatandaşların evlerinden ve iş yerlerinden ellerinde bayraklar ve alkışlarla eşlik ettiği şehir turunda Başkan Seçer, 19 Mayıs coşkusuna ortak olarak vatandaşları selamladı.

Seçer, bu yıl 19 Mayıs’ın pandemi gölgesinde kutlandığını ifade ederek, "Pandemi dolayısıyla kısıtlı kutlanan bir bayram. İnsanları bir araya getiremiyoruz. Etkinlikler yapamıyoruz ama en azından bu zor günlerde biz onlara gidelim, mahallelerde gezelim, evlerinin önünden geçelim, iş yerlerinin önünden geçelim, onlara bir mutluluk yaşatalım istedim. Bugün hep bir aradayız bir aile olarak. Ülkemiz için çok önemli bir bayram. Ulusal kurtuluş mücadelesinin başladığı bir gün. Aslında laik, bağımsız Cumhuriyet’in kilometre taşlarının döşenmeye başladığı bir gün. Milli mücadelenin başladığı bir gün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ateşini yaktığı bir gün. Bu vesileyle tüm yurttaşlarımızın bayramını kutluyorum" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise, 19 Mayıs’ın kurtuluş mücadelesinin ilk günü olduğunu vurgulayarak, "Halkın coşkusunu görüyorsunuz. Bu şartlar altında bile, pandemi şartlarında insanların bu kadar katılımcı, coşkulu olmaları gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Asıl önemli olan tüm halkımızın bu gibi bayramlarda çok ciddi ama olaya çok fazla vakıf olması, sahiplenmesi gerçekten gurur verici" ifadelerini kullandı.