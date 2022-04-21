banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Fındıkta ’kozalak akarı’ ile mücadele başladı
Fındıkta ’kozalak akarı’ ile mücadele başladı
Tüketici güveni yüzde 7,3 azaldı
Tüketici güveni yüzde 7,3 azaldı
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’a 2018’den beri kaybetmiyor
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’a 2018’den beri kaybetmiyor
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’ndan ilk açıklama!
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’ndan ilk açıklama!

Başkan Seçer, koltuğunu 4’üncü sınıf öğrencisi Esma’ya bıraktı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli’deki özel bir ilkokulun 4’üncü sınıf öğrencilerini makamında ağırlayarak sorularını yanıtladı. Öğrencilerden Esma Karaoğlan, Seçer’in koltuğuna oturarak taleplere yanıt verdi.

MERSİN 21.04.2022, 17:19
Başkan Seçer, koltuğunu 4’üncü sınıf öğrencisi Esma’ya bıraktı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli’deki özel bir ilkokulun 4’üncü sınıf öğrencilerini makamında ağırlayarak sorularını yanıtladı. Öğrencilerden Esma Karaoğlan, Seçer’in koltuğuna oturarak taleplere yanıt verdi.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesindeki özel bir ilkokulda eğitim gören 4’üncü sınıf öğrencileri, hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde hem de Sosyal Bilgiler dersleri için yerel yönetimleri tanımak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’i ziyaret etti. Seçer, çocukların merak ettiği konularda tüm sorularına yanıt verdi

Ziyarette çocuklardan Esma Karaoğlan, arkadaşları arasında oy birliğiyle Başkan Seçer’in koltuğuna oturmaya hak kazandı ve taleplere tek tek yanıt verdi.

Başkan Seçer, çocuklarla sohbet etti

Seçer, ziyarette çocuklarla sohbet etti. Seçer, çocuklara “23 Nisan haftası. 23 Nisan ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Nedir 23 Nisan?” diye sordu ve çocuklardan 23 Nisan’ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu yanıtını aldı. TBMM’nin ne zaman açıldığını da soran Seçer, 23 Nisan 1920 yanıtını aldığında, “Bilgiler çok iyi” yanıtını verdi. Çocuklara TBMM’ye gidip gitmediklerini de soran Seçer, “Benim orada 8 yıl görev yaptığımı biliyor musunuz milletvekili olarak? Orada ne yazıyor? ‘Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir.’ Çünkü orası milletin meclisidir. Orada oturan milletvekilleri milletin vekilleridir. Yani millet adına orada söz söyleyenlerdir. Sizleri temsil edenlerdir. Parlamento bir anlamda halkın sesi demektir” dedi.

“Ülkemizi seveceğiz. İnsanlığı seveceğiz. İnsanlık için çalışacağız”

“Mustafa Kemal Atatürk’ü seviyor muyuz?” diye soran Seçer’e çocuklar hep bir ağızdan yüksek sesle “Çok seviyoruz” yanıtını verdi. Başkan Seçer, aldığı yanıt üzerine, “Atatürk, çocuklarımıza bugünü Çocuk Bayramı olarak armağan etti ama aslında bütün bir ulusa da Cumhuriyeti armağan etti. Yani milletin kendi kendini yönetmesi, kendisi için alacağı kararları kendisinin almasını sağladı. Bu önemli. Biz de bu düşünceler doğrultusunda daha çok çalışacağız. Ülkemizi ve insanlığı daha çok seveceğiz. İnsanlık için çalışacağız. Huzur, barış, kardeşlik için kavga etmeyeceğiz” diye konuştu.

Çocukların bilgi donanımlarının çok iyi olduğunu belirten Seçer, onların sorularını da yanıtladı. Başkan Seçer, çocuklardan kent hakkında gelen taleplere de cevap verirken, isteklerini ilgili daire başkanlıklarına yönlendirdi. Bir çocuktan gelen “Başkan olmak nasıl bir duygu?” sorusuna da yanıt veren Seçer, “Başkan olmak sorumluluk yükleyen bir duygu, çünkü tüm bir kentin sorumluluğu benim üzerimde ama beni çok mutlu eden bir duygu. Çünkü insanlara hizmet etmeyi, insanlara yardımcı olmayı sevdiğim için çok mutluluk veren bir duygu başkanlık benim için” ifadelerini kullandı.

“Çevreyi korumalıyız”

Çocuklardan gelen yeşil alanların korunması ile ilgili soruya da yanıt veren Seçer, “Çevre duyarlılığına sahip vatandaşlar olmamız lazım. Bunun eğitimi evde başlıyor, okulda devam ediyor ve yaşadığımız sürece de sürüp gidiyor. Çevreyi korumalıyız. Biz her gün sokakları temizlesek, Mersin’de yaşayanlar bu bilinçten, bu eğitimden yoksunsa elindeki çöpü çöp kutusuna atmak yerine caddeye bırakıyorsa, biz kenti temiz tutamayız. Lütfen çevreyi temiz tutalım, çevreyi kirleten birini gördüğümüz zaman kibar bir dille onu uyaralım. ‘Lütfen çevreyi kirletmeyiniz’ diyelim” dedi.

“Uygun olan her yere okuma salonu ve kütüphane yapıyoruz”

“Daha çok kütüphane yaptırabilir misiniz?” sorusu üzerine Seçer, Galatasaray Meydanında yapımı süren Adres Okuma Salonunu öğrencilere anlatarak, “Türkiye’nin belki de en güzel kütüphanesi yapılıyor. Deniz manzaralı muazzam bir kütüphane yapıyoruz. Orası 24 saat açık olacak. İnşaat da çok hızlı devam ediyor. Çok kısa sürede bitireceğiz” diye konuştu.

Kongre Merkezi’ndeki kütüphaneyi, marinanın olduğu bölgedeki Öğrenci Çalışma Merkezi ve Tarsus’a açılan yeni kütüphaneyi de anlatan Seçer, “İkinci kütüphane inşaatı devam ediyor. Halkkent tarafında çok güzel bir Toplum Merkezi var. Orada da kreşimiz, okuma salonumuz, kütüphanemiz var. Uygun olan her yere okuma salonu ve kütüphane yapıyoruz. Sayısını her geçen gün artıracağız” şeklinde konuştu.

Bilim Müzesi açacaklarını da söyleyen Seçer, “Küresel ısınma ve iklim değişikliği temalı çok güzel, değerli araştırmalar yaptılar. Orada sizlerin eğitimini sağlayacağız. Bir de suyun değerinin anlaşılması, farkındalık oluşturmak için şu anda eğitimlerimiz var ama bir ‘Su Müzesi’ yapımı devam ediyor MESKİ’de. Nostaljik olacak aynı zamanda. Suyun kaynağından en son arıtmadan çıktığı noktaya kadar o işlemleri daha bir bilimsel hüviyetle anlatacaklar. Çocuklarımız için muazzam bir iş olacak” dedi.

Başkan Seçer, ardından koltuğunu verdiği Esma Karaoğlan’a, “Ben bir çocuk olarak daha fazla yeşil alan ve oyun parkı istiyorum. Bu konudaki projelerinizi anlatabilir misiniz başkanım” sorusunu yöneltti. Esma ise “İlk önce ağaç dikerim. Ondan sonra da parklar için doğru malzemeyi bulurum. Daha sonra parkı inşa ederim ve yeşillik de yapmış olurum” yanıtını verdi.

Ziyarette, Resim Öğretmeni Rukiye Kanter, Başkan Seçer ve Meral Seçer’in kara kalemle çizilen resimlerinin olduğu tabloyu Seçer’e hediye etti. Seçer ayrıca çocukları Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan günü saat 12.30’da Galatasaray Meydanında düzenlenecek olan kortej yürüyüşüne davet etti. Ziyaret sonunda çocuklara hediyeler verildi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 21 Nisan 2022
İmsak 04:36
Güneş 06:10
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:56
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 31 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Samsunspor 30 43
9. Tuzlaspor 31 42
10. Altınordu 32 41
11. Adanaspor 31 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Keçiörengücü 31 38
15. Menemen Belediyespor 31 37
16. Kocaelispor 31 37
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 32 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Atletico Madrid 33 61
3. Barcelona 31 60
4. Sevilla 32 60
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 33 38
14. Getafe 33 35
15. Rayo Vallecano 31 34
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 32 31
18. Granada 33 30
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 33 25
14°
açık