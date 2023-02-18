Başkan Seçer: "Kentin işbirliğine ihtiyacı var"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deprem sonrasında kentte gelişen komplikasyonları değerlendirmek ve bundan sonraki sürece dair atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere iş dünyası ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Başkan Seçer, katılımcılara, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin deprem sonrasında bölgede ve kentte gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mersin’in nüfusunun deprem sonrasında yaklaşık olarak 350 bin kişi arttığına dikkat çeken Seçer, bu rakama kentteki su tüketimi oranlarında yaptıkları ölçümler ile ulaştıklarını söyledi. Şehirdeki su kullanımıyla ilgili tablo hakkında detaylı bilgiler veren Seçer, "Tespitler reel rakamlar üzerinden. Dolayısıyla bizim projeksiyonlarımızda bunlar önemli gösterge. Gidin başka bir kurumun yöneticisine söyleyin, ‘Mersin’de nüfus artışı ne?’ ‘Kardeşim, çok abartıyorlar’ derler. 50 bin der, 100 bin der, tablo budur. Bundan daha net bir gösterge olamaz. Valilik biliyorsunuz kaydı da kaldırdı ama kayıt aldığı dönemlerde dahi ben biliyorum 150 binin üzerinde kayıt alındı. Yani böyle bir tablo var. Şu anda kayıt alınmıyor. Bizim şu anda objektif ölçüm yapabileceğimiz tek enstrüman, su tüketimi. Onun için bunun dikkate alınmasını istiyorum” dedi.

“O bölgedeki vatandaşlarımızın talep etmeleri durumunda Mersinimizin kapısı açık”

Son birkaç gündür özellikle sığınmacı girişlerinin çok alt düzeye düştüğünü aktaran Seçer, kendisine konuya dair gelen bir bilgi olmadığını belirterek, "Ancak bizim kendi vatandaşımızla ilgili sınırlamayı bir tarafa bırakın ben şunu açık yüreklilikle ifade edeyim, bu kentin nüfusunun artması hiçbirimizi korkutmasın. Bir felaket yaşamış nüfus var. Zaten kent gelişen bir kent. Biz öncelikle onları bağrımıza basalım. Onların gidecek başka yeri var ama Mersin kadar onlara avantaj sağlayacak yer sayısı Türkiye’de çok az. Akrabası var, mesafe yakın, iklim koşulları uygun. Mersin’in potansiyeli iyi kullanılabilirse, altyapısı hazırlanırsa uygun. O insanların buraya gelmesinden, burayı düşünmesinden doğal bir şey olamaz. Bizim de onları kardeşçe kucaklamamızdan, bağrımıza basmamızdan, hukuki, idare olarak görevimizi bırakın, daha insani bir durum düşünemiyorum. O nedenle o bölgedeki vatandaşlarımızın talep etmeleri durumunda her zaman Mersinimizin kapısının açık olduğunu buradan duyurmamız lazım” diye konuştu.

“Mersin yatırımda öncelikli il kapsamına alınmalı”

Seçer, deprem sonrasında Mersin’e gelen yaklaşık 350 bin kişiden ortalama 150-200 bin kişinin kentte kalacağını söyledi. Mersin’deki nüfus artışına dikkat çeken Seçer, “Şimdi 200 bin kalıcı nüfus geldi buraya. Zaten 400 bin sığınmacı vardı. 50 bin daha geldiğini çok rahat söyleyebilirim. Bu daha fazla da olabilir. 200 bin yeni nüfus geldi. Bunlar en asgari rakamlar. Bu kentin nüfusu 2,5 milyon, 2,7 milyon arasına kadar ulaşabilir. Bizim yıllardır beklediğimiz yatırımlar, havaalanını ayrı tutuyorum. Nüfus ayrı da kalsa artsa da zaten bitmek üzere olan bir yatırım ama toplu taşıma artık çok daha önemli hale geliyor. Kentin büyümesiyle birlikte yatırımlar daha da önem kazandı. Mersin yatırımda öncelikli il kapsamına alınması gerekir. Bizim istediğimiz belli. Altyapı yapacağız, yol yapacağız. Ben yapacağım, karayolları yapacak, öteki yapacak, DSİ yapacak. Kim yapacaksa yapacak. Özel bir statüyle burada yatırımda öncelikli il kapsamına alınacak. Bu kadar basit. Bana vereceği borcu İller Bankası artık verecek. Bana atılacak Metro imzası bir an önce atılacak. Bu kadar basit” şeklinde konuştu.

Kurumların belediyelerle işbirliği içinde olması gerektiğini söyleyen Seçer, “Kentin işbirliğine ihtiyacı var. Başta kamu kurumları. Hepimiz bu ülkeyi sorumluluğumuz çerçevesinde değerine değer katmaya, yönetmeye çalışıyoruz. Yerel yönetimler kamu kurumları içerisinde en organize kurumlardır” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen toplantının amacının Büyükşehir ile STK ve iş dünyasının işbirliğinin güçlenerek, eş güdümle devam etmesini sağlamak olduğuna dikkat çeken Seçer, “Hem deprem bölgesine katkımızı devam ettirelim hem bu nüfus yükünü nasıl çok derin bir krize dönüşmeden taşıyabileceğimizi burada konuşalım istedim. Yardımlaşma ve dayanışmayı arttıracak bir çalışma yaptık. Bir site kurduk. Bugün itibariyle devreye aldık. www.birizberaberiz.org isimli siteye girdiğimiz zaman yardım yapmak isteyenler, hangi kalemde yardım yapmak istiyorlarsa, gıda, malzeme yardımı, nakdi bağış ya da bebek bezi, ayakkabı, iç çamaşırı, gıda kolisi, eşofman ve benzeri bunların tamamından vatandaşlarımızın katkı alması için alım yapabilirler” dedi.

Seçer, yardım talebinde bulunmak isteyen vatandaşlar için de Alo 185 ve Teksin’in her zaman vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti.