Başkan Seçer: "Her ilçemizde emekli evi olsun istiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘Emekliler Haftası’ dolayısıyla, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Tarsus Şube Başkanı Mehmet Bülent Gözener ve yönetim kurulu üyelerini makamda ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, emekliler için hem merkezi hükümetin hem de yerel yönetimlerin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayarak, “Türkiye’de 16 milyon emekli var. Mersin’de de 300 bin civarında emeklimiz var. Hem merkezi hükümet hem yerel yönetimler, üzerine düşeni yapmak durumunda. Emekli insanlar zaten hayatın baharında ülkesine bir anlamda katkı sunmuşlar. Elbette ki çalışmışlar, geçimlerini sağlamışlar, ülke ekonomisine de katkı sunuyor bu insanlar. Dolayısıyla emeklilik dönemlerinde de layıkıyla yaşatmak gerekiyor. Bu da Türkiye’de mutlaka tüm demokratik toplumlarda olduğu gibi, tüm sosyal devletlerde olduğu gibi devletin görevi. Bu merkezi hükümettir ya da yerel yönetimlerdir fark etmiyor. Bizim de aynı zamanda yapacağımız katkılar var” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak hem merkezde hem de Tarsus’ta gerekli çalışmaları sürdürdüklerini belirten Seçer, “Tarsus’ta da emekli evimiz var, Mersin merkezde de var. Şu anda Toroslar’da çok güzel bir toplum merkezi inşa ettik, yapımı bitti. Onun içerisinde de emekli evimiz var, onu da hayata geçireceğiz. Her ilçemizde olsun istiyoruz. Emekli yurttaşlar gelsin, orada vakit geçirsin. Bazı kurslar düzenliyoruz, bazı etkinlikler düzenliyoruz. Mesela korolar, burada da konserlerine imkanım oldukça gitmeye çalışıyorum. Tarsus’ta da siz de böyle bir faaliyet içerisinde olabilirsiniz. Aslında gayet güzel çalışmalar oluyor. Pandemiden de emeklilerimiz çok etkilendi. Özellikle sokağa çıkma yasağı dönemindeki kısıtlamalardan çok etkilendiniz. Umut ediyorum daha iyi yaşam koşullarını devlet olarak sağlarız” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gittikleri Ankara’daki temaslar hakkında bilgi veren Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Tarsus Şube Başkanı Mehmet Bülent Gözener de “Atatürk’ün 30 Haziran 1927’de emekli olduğu gün, Emekliler Haftası olarak kutlanıyor. Bu yıl 95.’si. Dün Ankara’daydık. Ankara’da Atatürk’ün mozolesine çelenk koyduk” şeklinde konuştu.