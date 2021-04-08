Başkan Seçer, görevdeki 2 yılını değerlendirdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve geldikleri dönemde 2 milyar 246 milyon 949 bin liralık borç devraldıklarını belirterek, "Bu borç stokunu 1 milyar 408 milyon 355 bin liraya indirdik. Yani borç stokumuzda sadece büyükşehir belediyemizde 838 milyon 593 bin 887 liralık azalma var. MESKİ’yi ayrı tutuyorum, onu da onun genel kurulunda anlatacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılı Nisan ayı birinci birleşiminde konuşan Seçer, görevdeki 2 yılını değerlendirdi. Seçim öncesi verilen sözlerin hayata geçirildiği proje ve faaliyetler ile yönetim anlayışı ilkelerinin anlatıldığı sunumun ardından konuşan Seçer, “En önemli konu birinci sırada para, ikinci sırada ise insan kaynağı. Kenti ve doğal olarak böyle değerlerimizi iyi sevk ve idare edebilmemiz için bu süre içerisinde mali disiplini sağladık. Bizim devraldığımız 2 milyar 246 milyon 949 bin liralık toplam borcumuz, 1 milyar 408 milyon 355 bin lira düzeyine indi. Yani borç stokumuzda sadece büyükşehir belediyemizde 838 milyon 593 bin 887 liralık azalma var. MESKİ’yi ayrı tutuyorum, onu da onun genel kurulunda anlatacağız. Demek ki, ‘belediye hiç yatırım yapmıyor’ şeklinde bir değerlendirme olabilir. Nasıl olabilir? Borçlanma alamadık. 2019’da 164 milyon liralık borçlanma yetkisi ve bankaya borçlanma dışında 2020 yılı içerisinde borçlanma alamadık. Kendi öz gelirlerimiz, İller Bankası gelirlerimiz ve genel bütçe gelirlerinden gönderilen payın dışında belediyemizin herhangi bir geliri yoktur. Ancak tabi ki yatırım da yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Biten projelerimiz var, devam eden projelerimiz var, ihale aşamasında olan projelerimiz var” diye konuştu.

“2020 yılında proje sayımız 150, biten proje sayımız ise 127”

2019 yılı bütçesinin bir önceki yönetim tarafından gerçekleştirildiğini anımsatan Seçer, "Mart ayı seçimlerinden sonra 2 milyar 255 milyon liralık bir bütçe devraldık. Az önce de söylediğim gibi 2 milyar 246 milyon liralık devraldığımız bir borç yükü ile ve tabi ki zorunlu giderler, rutin harcamalar ve cari harcamalarımızı da bunun içine katarsanız aslında çok rahat bir tablo ile biz karşı karşıya kalmadık. 2019 yılında bütçemiz 2 milyar 255 milyon lira iken biz 2020 yılı içerisinde de yaklaşık olarak aynı bütçeyi yaptık. Daha gerçekçi bir bütçe yapalım dedik. Bu yıl içerisinde de 2 milyar 695 milyon liralık bir bütçe revize ettik. Daha gerçekçi bütçeler yaptık. Bizim 2019 yılındaki bir

önceki yönetimin stratejik planındaki, yatırım programındaki proje sayısı 130 adet. Biten proje sayısı 84. Bu projelerin toplamda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 45’lerde kalmış ilk yıl. Çok düşük bir rakam. Parasal gerçekleşme oranı da yüzde 54 seviyelerinde, yani 376 milyon 696 bin liralık bir ödenek var projeleri gerçekleştirmek için. Bunun sadece 203 milyon 601 bin liralık kısmı gerçekleştirilmiş ve yüzde 54’lük bir oran elde edebilmişiz. Ancak 2020 yılına geldiğimizde proje sayımız 150’ye çıkmış, biten proje sayımız ise 127’ye. Burada ayırdığımız yatırımlara ödenek miktarı 492 milyon lira. Projelerin gerçekleşme oranı yüzde 96’ya çıkmış. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 45’lerden yüzde 96’lara ve parasal gerçekleşme de yüzde 54’lerden yüzde 92’ye yükseldi” ifadelerini kullandı.

Mecliste görüşülecek faaliyet raporu ile ilgili değerlendirmeler yaptığını belirten Seçer, “Demek ki yapılan bütçe, yatırım programı, harcama ödeneği, yapılan gerçek harcama bunlara baktığınız zaman yüzde 96 gibi projelerde bir gerçekleşme ve harcama tutarında yüzde 92’lik bir gerçekleşme son derece değerlidir” şeklinde konuştu.

Akaryakıt alımlarında yakaladıkları başarıyı anlattı

2 yıl içerisinde önemli tasarruflar sağladıklarını vurgulayan Seçer, giderlerde önemli kaleme sahip olan akaryakıtın alım yönteminde göreve geldikten sonra değişikliğe gittiklerini belirtti. Başkan Seçer, 2019 yılında yapılan akaryakıt ihalesinde motorinin yaklaşık 108 milyon 523 bin lira, kurşunsuz benzinin 1 milyon 767 bin lira, AdBlue’nun ise 172 bin liralık maliyete sahip olduğunu söyledi. 2019 yılı sonuna kadar motorinde yüzde 1, kurşunsuz benzinde yüzde 0.3 kırım aldıklarını belirten Seçer, “AdBlue’da bırakın kırımı, yaklaşık maliyetin yüzde 8 üzerine çıkılmış. Bu belgeler burada” dedi.

2020 yılında akılcı yöntemlerle akaryakıt alım oranlarında yakaladıkları başarıya değinen Başkan Seçer, dökme olan motorin birim fiyatı-kırım oranının yüzde 14.8, istasyondan temin edilen motorinin kırım oranının ise yüzde 9.5 olduğunu belirterek, motorinde ortalama kırım oranının yüzde 13.3 olduğunu söyledi. 2020 yılının AdBlue alımına da değinen Seçer, AdBlue’da kırım oranının yüzde 16 düzeyinde bulunduğunu söyledi.

“20 milyona yakın bir rakam kasamızda kalıyor”

2021 yılına gelindiğinde ise dökme motorin kırım oranının yüzde 11.5, istasyondan temin edilen motorinin kırım oranının yüzde 9.2 olduğunu belirten Seçer, toplam kırımın yüzde 11 olduğunu vurgulayarak, “Bu kırımları yabana atmayın. Belediyemizin, MESKİ’nin, bağlı kuruluşlarımızın akaryakıt tüketimini göz önüne alırsanız, yaklaşık olarak 15-20 milyon gibi bir rakam, bu yıl için belki de 20 milyona yakın bir rakam kasamızda kalıyor. Bizim son yaptığımız katlı kavşağın yüzde 50’ye yakın maliyetidir. Yani yarım katlı kavşak yapabiliyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

2017’de katlı kavşak maliyeti 64 milyon, 2020’de ise 44 milyon

2017 yılında yapılan bir katlı kavşakla yeni yapılan Sevgi Katlı Kavşağının ihale maliyetlerini de değerlendiren Seçer, 2017 yılında yapılan katlı kavşağın bağlantı yollarıyla birlikte toplam yol uzunluğunun 3 bin 104 metre olduğunu söyledi. İki katlı kavşağın da birbirine yakın özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Seçer, 2017 yılında yapılan katlı kavşağı bağlantı yollarıyla birlikte yol alanının toplam 57 bin 305 metrekare, Sevgi Katlı Kavşağının ise 50 bin 571 metrekare gibi bir yol alanına sahip olduğunu kaydetti. İki katlı kavşağın ihale maliyetlerini açıklayan Seçer, şöyle devam etti; "2017 yılında dolar kuru 3 lira 54 kuruş. Bizim ihaleyi yaptığımız gün 7 lira 67 kuruş. Bugün 8 liranın üzerinde. TL cinsinden söylüyorum; o dönemde aynı emsalde yapılan katlı kavşağın belediyeye maliyeti 64 milyon 534 bin lira. Bizim dönemimizde yapılan aynı yapı, aynı proje, birbirine benzer proje. Belki de estetik açısından da bu projenin daha iyi olduğunu da vatandaşlardan gelen dönüşlerden alıyorum. Daha iyi olan bir projenin bize maliyeti 44 milyon 494 bin lira. Bizim dönemde yapılan ihale ve döviz kuru 7 lira 67 kuruş. Döviz kuru o döneme göre çok artmış ama TL maliyeti ne hikmetse azalmış.”