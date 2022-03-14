banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İmamoğlu'ndan
İmamoğlu'ndan "doktora saygı" vurgusu!
Altın fiyatları nereye gidiyor?
Altın fiyatları nereye gidiyor?
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Başkan Seçer, Göçmen’deki katlı kavşak çalışmalarını inceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sevgi Katlı Kavşağının 87 günde bitirildiğini hatırlatarak, "Göçmen’deki katlı kavşak çalışması daha kısa sürede bitecek. Üzerinden bisiklet yolu geçen ilk katlı kavşak olacak" dedi.

MERSİN 14.03.2022, 16:15
Başkan Seçer, Göçmen’deki katlı kavşak çalışmalarını inceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sevgi Katlı Kavşağının 87 günde bitirildiğini hatırlatarak, "Göçmen’deki katlı kavşak çalışması daha kısa sürede bitecek. Üzerinden bisiklet yolu geçen ilk katlı kavşak olacak" dedi.

Seçer, Göçmen’de devam eden katlı kavşak çalışmalarını yerinde inceleyerek şantiye sahasındaki işçilerle öğle yemeği yedi. Seçer, 18.3 metre genişliğinde ve 14 ton aralığındaki 104. kirişi koyduklarını anlatarak, “Bizim battı çıktımızın uzunluğu 755 metre. 755 metre araçlar batarak diğer taraftan çıkacak. Üst kısmının da kapalı olan tarafı 86 metre. Bir önceki Sevgi Kavşağının 65 metreydi. Bu ondan daha geniş. Daha geniş bir meydan oluyor ya da araçların dönüşlerini daha rahat yapabilmesi için geniş bir alan bırakılmış oluyor. Şimdi panel işlemleri başlayacak. Bunun yanında da 3 üst geçit yapıyoruz. İkisi mevcut Göçmen’deki katlı kavşağın doğu ve batı uçlarına denk geliyor. Üçüncüsü de Beşyola denk gelecek. Şu an kesin olmasa da Beşyolun kapanma ihtimali var. Oranın kapanması durumunda yaya üst geçidine çok ihtiyaç olacak. Şimdiden tedbirini almış oluyoruz” diye konuştu.

“Bu çalışma Sevgi Katlı Kavşağından önce bitecek”

Sevgi Katlı Kavşağını 87 günde bitirdiklerini hatırlatan Seçer, “Şimdi arkadaşlarımız yoğun çalışıyorlar. Bugün 66. günleri. Biliyorsunuz bu kış oldukça yağışlı geçti. Bu 66 günün yarısı da yağış alan günlerdi. Bir miktar çalışmaları etkiledi ama yine de arkadaşlarımız çok üstün bir performans gösterdiler ve 66. gününde çok iyi noktalara geldiler. Çok net söyleyebilirim, arkadaşlarım da zaten bunun farkında, bu çalışma Sevgi Katlı Kavşağından önce bitecek. Yani 87 günden önce bitecek" ifadelerini kullandı.

“Bundan sonraki başlayacağımız katlı kavşak inşaatı Saya Park bölgesinde olacak”

Kentin farklı noktalarında yapmayı planladıkları katlı kavşak projeleri hakkında da bilgi veren Seçer, “Sırada bazı çalışmalarımız var. Hal Katlı Kavşağı projeleri bitti. Ancak şu anda Saya Park bölgesinde çok teferruatlı bir çalışmamız var. Hem mevcut 2. Çevre Yolunu hem GMK’yı hem de Adnan Menderes Bulvarı’nı ilgilendiren. Çünkü yapacağımız çalışma 3 caddeyi de etkileyecek. Orada bir kent meydanı çalışması var. Aynı zamanda da trafiği rahatlatacak bir katlı kavşak çalışmamız var. Şu anda planda görünen öncelikli olarak onun projesi. Yoğun bir çalışma yapıyoruz, devam ediyor. İstediğimiz süreçte bitirmemiz durumunda bundan sonraki başlayacağımız katlı kavşak inşaatı o bölgede, yani Saya Park bölgesinde olacak. Ama Hal Katlı Kavşağının da projesi hazır” şeklinde konuştu.

“Üzerinden bisiklet yolu geçen ilk katlı kavşak olacak”

Başkan Seçer, ayrıca katlı kavşağın üzerinde bisiklet yolunun da bulunacağından söz ederek, bunun Mersin’de bir ilk olacağını vurguladı. Seçer, “Katlı kavşağın bir özelliği de üzerinden bisiklet yolu geçen ilk katlı kavşak olması. Kuzey istikametinde stadyum noktasından sahile Kültür Park’a kadar burada bisiklet yolu olacak ve kavşağın üzerinden de geçecek. Bu Mersin’de bir ilk olacak” dedi.

Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Nevit Kodallı Caddesi kesişiminde doğu-batı istikametinde 755 metre, kuzey-güney istikametinde 440 metre olmak üzere Göçmen’deki yol ve kavşak düzenleme projesinin uzunluğu toplam bin 195 metre olacak.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Antalyaspor 29 38
12. Sivasspor 29 37
13. Gaziantep FK 28 37
14. Kasımpaşa 29 35
15. Galatasaray 28 35
16. Giresunspor 28 32
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 27 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19