Başkan Seçer, EXPO 2021 Hatay’ın açılışına katıldı

EXPO 2021 Hatay’ın açılışı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. “Medeniyetler Bahçesi” temasıyla açılışı yapılan EXPO 2021 Hatay’a, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte katıldı. EXPO’da Mersin, kültürel ve tarihi güzelliklerinin göz doldurduğu tasvirlerle süslenen “Mersin Bahçesi” ile yer aldı. Başkan Seçer ve Meral Seçer, “Mersin Bahçesi”ni Kılıçdaroğlu ile birlikte gezdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, “Medeniyetler Bahçesi” temasıyla hazırlanan EXPO’21 Hatay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla ilk misafirlerini ağırladı. Görkemli bir açılışa ev sahipliği yapan EXPO’21 Hatay’ın İller Bahçesi bölümünde; İstanbul, Gaziantep, Aydın, Ankara, Adana, Eskişehir, Muğla, Antalya, Mersin ve İzmir’e özgü tasarımlarla hazırlanan şehir bahçeleri yer aldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın ev sahipliğinde resmi açılışı yapılan EXPO’21 Hatay’a; Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile çok sayıda yerli ve yabancı misafir katıldı.

“Mersin Bahçesi” büyük ilgi gördü

Mersin Büyükşehir Belediyesinin temsil edildiği “Mersin Bahçesi”, resmi açılış öncesi ziyaretçilerin yoğun ilgisini topladı. Büyük bir özveri ile hazırlanan çalışma alanında; Kleopatra Kapısı, Pompeiopolis, Kanlıdivane, Adam Kayalar, Cennet-Cehennem Obruğu, Kızkalesi, Mamure Kalesi röprodüksiyonları ve tasarımları yer aldı. Alanda ayrıca Mersin’in bitki örtüsüne de vurgu yapıldı.

Kılıçdaroğlu, Mersin Bahçesi’ni gezdi

İller Bahçesi bölümünde yer alan kentlerin bahçelerini ayrı ayrı ziyaret eden Başkan Seçer ve Meral Seçer, Kılıçdaroğlu ile birlikte “Mersin Bahçesi”ni gezdi. Mersin’in tasvir edildiği çalışma alanında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları ile Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının hazırladığı müzik ve dans gösterisi büyük beğeni topladı. Başkan Seçer ve Meral Seçer, gezinin sonunda Kılıçdaroğlu’na hediye takdim etti. Ardından Başkan Seçer ve Meral Seçer, Kılıçdaroğlu’nun birlikte olduğu heyetle beraber “Medeniyetler Bahçesi”ni gezdi.

Gezinin ardından resmi açılışın yapıldığı törene geçildi. Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ve İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz’ın yaptığı konuşmaların ardından Hatay’ın tarihsel gelişimi, eşsiz koreografilerle gerçekleştirilen dans ve gösterilerle hayat buldu.

Kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında bir olimpiyat olan EXPO, dünya sergisi ya da dünya fuarı anlamına geliyor. EXPO, yenilikçi paylaşımları, ilerlemeyi teşvik ederek iş birliğini desteklemeyi ve halkın eğitim seviyesini artırmayı amaçlayan uluslararası bir etkinlik olma özelliği taşıyor.