Başkan Seçer: "Engelli bireylerimizin ve ailelerinin her zaman destekçisiyim"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliğine’ katılarak, "Bünyemizde yer alan Engelliler Şube Müdürlüğü’nde, sizlerin talepleri doğrultusunda projeler geliştiriliyor. Ben de Başkanınız olarak, bu konuda her zaman yanınızdayım ve destekçinizim" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Toroslar Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulu’nun bahçesinde düzenlenen ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliğine’ katılarak, özel gereksinimli öğrencilerle ve aileleriyle bir araya geldi.

Sosyal devletin, yurttaşları arasında ayrım yapmadan, adaletli ve eşit hizmet götüren devlet anlayışı olduğunu belirten Seçer, aynı anlayışın yerel yönetimlerde de olması gerektiğini ifade ederek, "Özel çocuklarıyla birlikte, kendi kısıtlı imkanları içinde hayatla mücadele eden ailelerimizin yanında olma gayreti içerisindeyiz. Özel çocuklara sahip ailelerimizin şartlarının, durumlarının, onların yaşadıkları zorlukların farkında olarak, onların yaşamına biraz daha kalite sunmanın çalışması içerisindeyiz. Bünyemizde yer alan Engelliler Şube Müdürlüğü’nde, sizlerin talepleri doğrultusunda projeler geliştiriliyor. Ben de Başkanınız olarak, bu konuda her zaman yanınızdayım ve destekçinizim" şeklinde konuştu.

"Birlik ve beraberlik içerisinde aşamayacağımız hiçbir engel yok"

Büyükşehir’in Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı hizmetlerinden de bahseden Seçer, bu merkezlerde yapılan çalışmalarla özel bireylerin hem sosyalleşmelerinin, hem de fiziksel aktivitelerde bulunmalarının sağlandığını anlatarak, yakın zamanda açılacak Otizm Merkezi’ni de duyurdu. Akkent’te Ocak ayının sonunda hizmete girecek bir Otizm Merkezi çalışması yürüttüklerini kaydeden Seçer, "0-6 yaş arası çocuklarımızın eğitileceği, terapiye tabi tutulacağı bir merkez olarak dizayn ediliyor. Bu çocuklarımız için her türlü fedakarlıkta bulunan anne babalarımıza, müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum. Çocuklarımıza, hep beraber iyi bakalım. Birlik beraberlik içerisinde aşamayacağımız hiçbir zorluk ve engel yok" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun dans gösterisinin ardından, Yunus Emre İşitme Engelliler Orta Okulu Halk Oyunları’nın gösterileri büyük beğeni topladı. Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulu Korosu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ise etkinliği izleyenlerden alkış aldı.