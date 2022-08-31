Başkan Seçer: "Bütün ilçe belediyeleriyle uyum içinde çalışıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bütün ilçe belediyeleriyle uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Başkan Seçer, merkez Mezitli ilçesine bağlı Takanlı, Kuzucu, Zeybekler, Kocayer ve Fındıkpınarı mahallelerini gezerek, vatandaşlarla buluştu.

İlk olarak Takanlı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, “Takanlı’nın çok sorunu kalmamış. Kuzucu-Takanlı grup yolu 9,8 kilometre. Yol kalitemiz mükemmel. Mersin Belediyesi gerçekten düzgün ve kaliteli iş yapıyor. Günü kurtarmak için iş yapmıyoruz. Ya hiç yapmayız, yaparsak da kalitelisini yaparız” dedi.

Kooperatifler aracılığıyla 3 yıldır kent genelinde 160 kilometre sulama borusu dağıttıklarını belirten Seçer, “Takanlı’ya 1000 metre sulama borusu vermişiz. Biz elimizden geldiğince kendi görev alanımızdan çıkıp, üreticiye yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

Takanlı Mahallesi’nde “Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim” projesinden bir yetiştiricinin yararlandığını söyleyen Seçer, yetiştiriciye 4 ton yem desteği ile ücretsiz veteriner hizmeti de verildiğini kaydetti. Seçer, “Ben bu projeyi çok önemsiyorum. Her yıl 60 aile bu projeden faydalanıyor. Bu yıl dağıtımını yaptığımız 1500 hayvanın 500 kadarı, daha önce küçükbaş hayvan dağıttığımız üreticilerden geldi. Projede 3. yılın içindeyiz. 5 yılın sonunda bu sistem içerisinde, 7 bin 500 hayvan dağıtacağız. 300 aile işletmesi olacak ve sistem artık kendi kendine dönecek” şeklinde konuştu.

Bölgeye her türlü tarımsal ve hayvansal destek verdiklerini dile getiren Seçer, “Çok çeşitli fidanlar dağıtıyoruz. Bedava vermiyoruz. Fakat, bunların içinde yüzde 50, yüzde 75 hibeli olanlar var. Hayvancılık desteklerimiz sadece küçükbaş hayvanlarla da sınırlı değil. Arıcılık desteği, küçükbaş hayvan desteği, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği, süt tankı desteği, zeytin boylama, ceviz soyma, hamur yoğurma makinesi desteğimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"Bütün ilçe belediyeleriyle uyum içinde çalışıyoruz"

Mezitli merkezinde ve kırsalında, belediye hizmetlerini ve projeleri rahat bir şekilde yerine getirdiklerini ifade eden Seçer, “Sıkıntı yaşadığımız ilçe belediyeleri oluyor ama genel anlamda o belediye başkanlarımızla da hangi partili olursa olsun uyumlu çalışıyoruz. Çünkü, devlette uyum esastır. Devlette kavga olursa, vatandaşa hiçbir hayrı olmaz. Başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, bizler de bu sertlikte bir siyaseti asla tasvip etmiyoruz” dedi.

Belediye Başkanı seçildikten sonra, kendisine oy veren vermeyen herkesin başkanı olmaya özen gösterdiğini vurgulayan Seçer, “Bizim dünya görüşümüz belli. Fakat, hepimizin kimliği Türkiye Cumhuriyeti. Bizim için önemli olan herkesin bir arada, huzur içerisinde, barış içerisinde olması. Bir seçime gidiyoruz. Belediyelerimiz şu anda size nasıl hizmet ediyorsa, emin olun ki iktidara geldiğimizde Bakanlıklarımız da o şekilde hizmet edecek. Onun için gelecek seçimlerde iktidar olmak ve halkımıza daha geniş imkanlarla hizmet etmek için, hepimiz bir koldan çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise tüm muhtarlar ile uyum içinde çalıştıklarını ifade ederek, “Her sene, sezon öncesi özellikle kırsal mahalledeki muhtarlarımızla toplanıyoruz ve işler için belli bir bütçe ayırıyoruz. Tabi ki Büyükşehir Belediye Başkanımız, köyler arasındaki yollarda gerekli desteği sağlıyor" şeklinde konuştu.