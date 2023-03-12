Başkan Seçer, "Bugünler dayanışma ile geçecek"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deprem bölgelerinden gelen ve belediyenin açtığı geçici barınma alanlarında konaklayan depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek, "Bugünleri beraber dayanışma içerisinde atlatacağız. Biz herkesi kucaklarız. Belediyeniz her zaman yanınızda, bundan kuşkunuz olmasın" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deprem bölgelerinde yürüttüğü inceleme ve çalışmaların yanı sıra, belediyenin şehirde ağırladığı depremzede vatandaşları ziyaret etti. Hafta sonu mesaisini oluşturulan geçici barınma alanlarında kalan depremzedelere ayıran Seçer, ilk olarak Yenişehir ilçesinde bulunan Altınoran Kız Yurdunu gitti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Seçer, bürokratlarına da iletilen konular hakkında not aldırdı. Büyükşehrin depremzedelerin hizmetine açtığı bir diğer nokta olan Davultepe Erkek Öğrenci Yurduna da ziyarette bulunan Seçer, burada yapılan hizmetler ve çalışmalar ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Burada konaklayan vatandaşlarla ile sohbet eden Seçer, bahçede oyun oynayıp boyama yapan çocuklarla da bir araya geldi.

"Depremzede vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olacağız"

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Erdemli Hali’nde de depremzedelerle bir araya gelen Başkan Seçer, burada depremzedelere ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Depremzede vatandaşların her zaman yanlarında olacaklarını kaydeden Seçer, "Devletimiz de büyük, milletimiz de büyük, ülkemiz de büyük. Bizler belediyeler olarak devletin kurumlarıyız. Ben Mersin’in belediye başkanıyım ama sizin kardeşinizim, bunu böyle bilin. Kendinizi rahat hissedin, acılar içerisinde olduğunuzun bütün arkadaşlarım farkında. O hassasiyetle sizlerin yanında oluyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bugünler de mutlaka dayanışmayla geçecek, hayat normalleşecek" ifadelerini kullandı.

"Mersin’in insanı bol gönüllüdür, hoşgörülüdür"

Depremzede vatandaşların, Büyükşehrin geçici barınma alanlarında ne kadar süre konaklayabileceklerini sorması üzerine Seçer, Büyükşehir olarak tüm depremzedelere kucak açtıklarını ve istedikleri kadar kalabileceklerini söyledi.

Mersin’in insanının bol gönüllü ve hoşgörülü olduğunu aktaran Seçer, "Her ne kadar bir şeyinizi eksik etmemeye çalışsak da yaşadığınız ortam kolay bir ortam değil. Ama bunlar geçicidir. Umut ediyorum kısa süre içerisinde öncelikli amacınız, hedefiniz, memleketinize geri dönmek, Hatay’dan gelen Hatay’a, Kahramanmaraş’tan gelen Kahramanmaraş’a, Adıyaman’dan gelen Adıyaman’a, Malatya’dan gelen Malatya’ya. Herkesin vatanı kendisi için kutsal, değerli memleketi. Ama burada kalıp burada yaşamak isteyenleri de Mersin kucaklar, Mersin böyle. Mersin’in insanı bol gönüllüdür, hoşgörülüdür" şeklinde konuştu.

Erdemli halkının da böyle olduğunu, insanının çalışkan ve insanları sevdiğini dile getiren Seçer, "Orada, yani memleketinizde bir an önce yerleşik olarak yaşayabilmeniz için devlet bütün imkanlarını kullanıyor, kullanmak zorunda zaten. İyi, eksik veya fazla yapıyor, şimdi onda değiliz. Acılar yaşanırken yaralar sarılırken, o tartışmaya girmeyelim, o siyasetin işi. Ben burada Mersin’in Belediye Başkanı olarak Mersinimize gelen bütün yurttaşlarımızı kucaklamak zorundayım. Başkan olarak bunu yapmak zorundayım, benim görevim. Ama her şeyden önemlisi insan olarak bunları yapmak zorundayım. İnsanın yapacağı, insan olanın yapacağı budur; vatandaşını, insanını sahiplenmek, sahip çıkmaktır" diye konuştu.

Depremzedelerin 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek genel seçimlerde oy kullanmak istediklerini ancak şehirlerinden uzakta bunu nasıl yapacaklarını sorması üzerine Seçer, Mersin’de oy kullanmak isteyen vatandaşların 17 Mart 2023 tarihine kadar ikametgahını Mersin’e aldırabileceklerini, görevlilerin o konuda da yardımcı olacaklarını söyledi.

Erdemli’den sonra Tarsus’ta bulunan Konuk Evi ve Gençlik Kampına da ziyaretler gerçekleştiren Seçer, burada da yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alıp vatandaşlarla sohbet etti.