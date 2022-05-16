banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Peynir fiyatları düşebilir!
Peynir fiyatları düşebilir!
Rakıya zam geldi!
Rakıya zam geldi!
Benzin fiyatları arşa çıkacak! Zam geliyor...
Benzin fiyatları arşa çıkacak! Zam geliyor...
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum

Başkan Seçer, ‘Bilinçli Spor’ etkinliğinde vatandaşlarla spor yaptı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği ‘Bilinçli Spor’ etkinliğinde vatandaşlarla spor yaptı.

MERSİN 16.05.2022, 12:04
Başkan Seçer, ‘Bilinçli Spor’ etkinliğinde vatandaşlarla spor yaptı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği ‘Bilinçli Spor’ etkinliğinde vatandaşlarla spor yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını renkli etkinliklerle kutluyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesinin organizasyonunda bugün sabah saatlerinde Kültür Park içerisindeki Survivor Parkı yanında ‘Bilinçli Spor’ etkinliği düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte spor yaptı.

Etkinliğe; Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları ile Mersin merkez ve Tarsus’tan Büyükşehir Belediyesinin uzman spor eğitmenleri eşliğinde düzenli olarak egzersizler yapan spor grupları da katıldı. Spor etkinliği, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesinde çalışan uzman eğitmenler Serhat Taşman’ın ısınma egzersizleri, Yasemin Barutçu’nun koreografisi ve Cem Garip Aktarla’nın soğuma egzersizleri ile devam etti. Yaklaşık 1 saat süren etkinlik alkışlarla son buldu.

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun”

Sabahları düzenli olarak spor yaptığını ve ‘Bilinçli Spor’ etkinliğinden büyük keyif aldığını belirten Başkan Seçer, “Spor, beraber çok daha keyifli oluyor. İnsanlar psikolojik sıkıntıya, depresyona girdi mi psikoloğa giderler. Psikologlar şunu önerir; ‘İnsan içine çıkın. Dostlarınıza, arkadaşlarınıza gidin. İnsanlarla sohbet edin, beraber olun’. İnsanlarla bir arada olduğunuz zaman belki onu gözle göremezsiniz, elle tutamazsınız ama birbirinize pozitif enerji verirsiniz. Hele insanların gönlü, kalbi temizse bambaşka bir enerji alırsınız” diye konuştu.

Birbirinden güzel hocalar eşliğinde çok güzel bir egzersiz yaptıklarını söyleyen Seçer, etkinliğe katılan vatandaşlara, “Bugün bir arada olmamızın sebebi kim?” diye sordu. Vatandaşların, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk” cevabını vermeleri üzerine Seçer, “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Haftası. Ne mutlu ki böyle bir Atamız var. Onun önderliğinde bizim ecdadımız, büyüklerimiz, dedelerimiz bu vatanı bize armağan etti. Onlara layık evlat olabilirsek ne mutlu bize. Zaten bizim uğraşımız o. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 37 50
11. Hatayspor 37 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
19°
açık