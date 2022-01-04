Başkan Seçer, Azerbaycanlı gazileri ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Azerbaycan’dan gelen Karabağ Savaşı’nda mücadele etmiş gazileri Mersin’de misafir etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kurtuluş törenlerinin ardından Azerbaycan’dan gelen gazileri makamında ağırladı. Başkan Seçer, “Biz gazilerimizden razıyız, umarım onlar da bizden razıdır” dedi.

3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Azerbaycan’dan gelip Mersin’de ağırlanan gaziler, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’i ziyaret etti. Ziyarette gazilerin yanı sıra; Azerbaycan Askeri Dernekler Başkanı Emin Hasanlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz ile Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürü Cengiz Sevinç de yer aldı.

“Bizim kültürümüzde şehidine, gazisine sahip çıkmak vardır”

Başkan Seçer; heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehit ailelerine, gazilere ve gazi ailelerine önem verdiklerini söyledi. İki yıl önce Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğünü kurduklarını belirten Seçer, Şube Müdürü Cengiz Sevinç’in, tüm şehit aileleri ve gazilerle ilgilendiğini ifade etti. Seçer, “Önemsiyoruz; gazilerimizi seviyoruz, şehit ailelerimize aynı şekilde saygı duyuyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun vatan toprağını öyle masa üzerinde oturduğunuz yerde birileri getirip size bağışlamıyor. Mutlaka mücadele etmeniz, bir bedel ödemeniz lazım; canınızla, kanınızla, bedeninizle. Bunu yapan yurttaşlarımıza da bizim devlet olarak mutlaka sahip çıkmamız, kimseye muhtaç etmememiz lazım. Bu, toplumların özünde olan bir durumdur. Onların geninde, kültüründe olan bir durumdur. Bizim kültürümüzde de şehidine, gazisine sahip çıkmak vardır. Onun için her cümlemizde Mustafa Kemal’i anıyoruz, gazi diyoruz, Gazi Mustafa Kemal diyoruz” diye konuştu.

Şehitleri minnetle andıklarının altını çizen Seçer, gazilerle ilişkilerinin de iyi olduğunu vurgulayarak, “Retorikte güzel ama uygulamada da onların yaşam koşullarını düzelterek, onlara imkanlar sunarak, onları kimseye muhtaç etmeyerek hayatlarını idame ettirmelerini sağlamamız lazım. İlişkilerimiz iyi. Biz gazilerimizden razıyız, Allah da onlardan razı olsun. Umarım onlar da bizden razıdır” ifadelerini kullandı.

“Allah bir daha bize 3 Ocak’ları yaşatmasın”

“Azerbaycan halkını seviyoruz” diyen Başkan Seçer, “Zaman zaman Bakü’ye de gitmişliğim vardır. Çok önemli, değerli bir kent. Özellikle sanat yönünden çok takdir ettiğim bir halktır. Azerbaycan’daki kardeşlerimiz gerçekten bu anlamda da farklı bir yapıdadır. Çok teşekkür ediyorum ziyaretlerinizden dolayı. İnşallah her zaman birlikteliğimiz, beraberliğimiz böyle güzel duygularla devam etsin. Allah bir daha bize 3 Ocak’ları yaşatmasın. Ne gelsin düşman bizi işgal etsin ne de biz böyle bir ulusal kurtuluş mücadelesi vermek zorunda kalalım. Tüm dünyada barış, huzur, kardeşlik içerisinde yaşayalım” dedi.

Mersin’de eksiksiz bir şekilde ağırlanmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten heyet, Başkan Seçer’e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaretin sonunda heyete ‘Pegasus’ figürlü tablo hediye eden Başkan Seçer’e heyet tarafından da üzerinde ‘Gazi’ yazılı kravat takdim edildi.