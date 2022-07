Başkan Seçer, AKİB’in ’2021 Yılı Yaş Meyve Sebze İhracatın Yıldızları’ ödül törenine katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (AKİB) ev sahipliğinde düzenlenen ‘2021 Yılı Yaş Meyve Sebze İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ne katıldı.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği Mersin Salonunda düzenlenen törende konuşan Seçer, sektörün yabancısı olmadığını söyledi. Yaş sebze ve meyve ihracatının öneminden söz eden Seçer, “Yaş sebze, meyve ihracatı önemli. Türkiye’de ihracat önemli. İhracat yapmadığınız noktada enerji kaynaklı dış ticaret açığınız bugün 50 milyar dolarsa, ihracatınız düştükçe bu rakam daha da artar. Yani dışa daha bağımlı hale gelirsiniz. Belki yaş sebze, meyve ihracatı ya da toplam Türkiye cirosundaki nispi oranı düşük gibi görünse de örneğin tarımın şu anda sanıyorum global olarak yüzde 6 civarında gayri safi milli hasılada payı var. Sosyal, stratejik, bu kadar yoğun emek verilen bir sektör tarım. Narenciye, sebze, meyve. 55 milyon ton üretim, yoğun bir emekle yapılıyor. Bu ülkede her 4 insandan biri direk ya da dolaylı olarak tarımdan geçiniyor. Bu açıdan sizler önemlisiniz” dedi.

“Üretici ile dış pazar arasında önemli bir köprüsünüz”

Rakamlara boğulmaya gerek olmadığını kaydeden Seçer, “Sonuç itibarıyla tarım bölgesi olarak anılan bölgemde narenciye, sebze, meyve bölgesi olarak anılan bölgemde, size çok ihtiyacımız var. Üretici ile dış pazar arasında önemli bir köprüsünüz. 55 milyon ton üretimin sadece Türkiye’de tüketilmesini düşünemeyiz. Bunun mutlaka ihraç edilmesi de lazım. İşte 2 milyon ton narenciye ihracatı var, ama 5 milyon ton da üretim var. İhracatın sıkıntıya uğradığı dönemlerde üretici perişan olur. Mutlaka bunun dış pazara açılması lazım. Ben belediye başkanıyım. İhracat kapılarında yaşanan zorlukları ya da uluslararası ilişkilerde siyasetle başlayan, ekonomiye kadar yansıyan ilişkileri düzeltmek elbette ki benim görev alanım değil, merkezi hükümetin görev alanıdır. Ama şunu belirtmek isterim ki; özellikle yeni dünya düzeninde kendimizi güncellememiz gerekiyor. Eğer ki biz, ekonomik açıdan ya da sosyo-kültürel açıdan gelişmiş ülkelerle yarışacak durumda gayret sarf etmezsek, bizim başarılı olma şansımız yok” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, yeşil mutabakat kavramını dile getiren Başkan Seçer şöyle devam etti: “Green City Projesi çerçevesinde belediyeye otobüs aldık. Krediyi verecek olan IBRD, ‘Ben çevre dostu yatırımlara destek veririm, CNG isterim’ diyor. Örneğin araçlarda ‘bisiklet aparatı olsun’ diyor. Şimdi sizden yaş sebze, meyve isteyen de acaba bu ürün yetiştirilirken hangi ilaç kullanılıyor ya da üretimdeki enerjinin hangi kaynaktan, yenilenebilir enerji kaynağından mı, yoksa fosil yakıtlardan mı elde ediliyor? Bütün bunlara önem veriyor artık. Ya da kullanılan ambalajın insan sağlığı açısından ne derece tehlike içerdiği gibi birçok konuda size sual soruyor ya da kriter koyuyor, şart koyuyor. Eğer biz onların taleplerine cevap veremediğimiz noktada sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar ki, ben biliyorum ihracatçı, üretici bu insanlar 24 saat çalışır. Riskli bir alandır. Çok emek verilen bir alandır ama hiçbir faydasını göremeyiz diye düşünüyorum.”

“Yaşadığınız kronik ya da dönemsel sorunlarda her zaman belediyemiz ile temas kurabilirsiniz”

Yaş meyve ve sebze ihracatçılarının, yaşadıkları kronik ya da dönemsel sorunlar hakkında, her zaman kendileri ile temas kurabileceklerini söyleyen Başkan Seçer, “Tarladan ve bahçeden ürün hasat edildiği zaman bozulmuş, çürümüş, problemli atıklar orada bırakılıyor ve onlar dereye atılıyor ya da sizin paketleme tesislerinde çöp olarak tabir edeyim, atık olarak tabir edeyim. Bu atıklar düzenli bir şekilde depolanmadığı için, bizim tarafımıza ulaştırılmadığı için ya da bilinçsizce her vatandaş, her çiftçi önüne gelen boş noktaya bunu boca ettiği zaman biz sinekle mücadelede zorlanıyoruz ama asıl zararı yine kendisi görüyor. Müthiş bir konukçu görevi görüyor. Her türlü haşere orada üreme imkanı buluyor. Bu konuda sizin de katkılarınızı bekleriz. İş birliğine açığız. Hangi konu olursa olsun, özellikle paketleme tesislerinde yaşanabilecek sorunlar, belki tabi ki basit gibi gelebilir ama bir paketleme tesisinin yolu bile sorun olabiliyor. Bu noktalarda yaşadığınız kronik sorunlar ya da dönemsel sorunlarda her zaman belediye başkanınız olarak benimle ya da belediyemiz ile temas kurabilirsiniz” dedi.

En fazla ihracat yapan firmalara ödülleri takdim edildi

Konuşmaların ardından ’Onur Ödülleri’ ile en fazla ihracat yapan ilk 30 firmaya Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz tarafından da Başkan Seçer’e hediye takdimi yapıldı.