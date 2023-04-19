Başkan Özyiğit, yol çalışmalarını inceledi
MERSİN'İN MERKEZ İLÇE YENİŞEHİR BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE VATANDAŞLARIN GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIMINI SAĞLAMAK AMACIYLA YOL YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.
Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.
Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde yol ve kaldırım yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Yenişehir Belediyesi ekipleri, belirlenen program dahilinde mahallelerin yol sorununu çözüyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Ekiplerimiz büyük bir hassasiyet ve özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kendilerine kolaylıklar diliyorum. Hem kırsal mahallelerimiz hem de ilçe merkezimizde yol yapım ve onarım çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" dedi.