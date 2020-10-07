Başkan Özyiğit, yenileme çalışmaları süren Alanya Sokağını inceledi

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yenileme çalışmalarında sona yaklaşılan Alanya Sokağı ve çevresindeki sokaklarda incelemelerde bulundu. Bölgeyi sık sık ziyaret ederek esnafın ve vatandaşların görüşlerini alan Başkan Özyiğit, “Güzel bir ahengin oluşması için ortaklaşa hareket ediyor ve güzel bir Yenişehir için birlikte çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alanya Sokağı olarak bilenen 1902 numaralı sokak ve çevresindeki 11 sokakta yenileme çalışmaları yoğun olarak devam ediyor. Yenişehir Belediyesinin bölge sakinlerine danışarak yürüttüğü proje kapsamında enerji kabloları yer altına indirildi ve yağmur suyu hatları genişletilerek, su boruları yenilendi. Çevre sokaklarda kaldırım yenileme ve asfalt serme çalışmaları sürerken, Alanya Sokağında begonit taş döşeme işlemleri başladı.

Bu ay sonunda yol ve kaldırım çalışmalarının tamamı sona erecek. Daha sonra tek tip tabela uygulaması, ışıklandırma, dükkan tenteleri ve bina dış cephe boyaları ile ilgili çalışmalar başlayacak. Proje tamamlandığında Yenişehir Belediyesi, yoğun olarak ziyaret edilen bölgeyi estetik bir görünüme kavuşturmuş olacak.

“Çalışmalarda sona yaklaştık”

Çalışmaları ilişkin açıklama yapan Başkan Özyiğit, bölgede topyekun bir yenileme yaptıklarını ifade etti. Özyiğit, “Bir süredir devam eden Alanya Sokağı ve çevre sokaklardaki çalışmalarımız sona doğru yaklaşıyor. Sokaklardaki çalışma kendini iyice göstermeye başladı. Küçük bir alan değil, birçok sokak var, Alanya Sokağı ve paralelindeki sokaklarda topyekun bir yenileme yapıyoruz. Burada yapacağımız çalışmayı MESKİ ve Toroslar EDAŞ ile görüşerek 2019 yılında planladık ve nisan ayında da elektrik direklerinin kaldırılması ve enerji kablolarının yer altına indirilmesi çalışmaları başladı. Sokağın altyapısının eski olması işimizi daha da zorlaştırdı. Alt yapıyı yeniledikçe karşımıza başka sorunlar çıktı ama hepsini tamamladık. Şimdi de üst yapı çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yaya akışında büyük bir rahatlama olacak”

Alanya Sokağının kuzey-güney yönünde trafiğe kapatılacağını belirten Özyiğit, “Burada daha sonra bir sorun yaşamamak için iyi bir koordinasyon oluşturduk, iyi organize olduk ve çalışmalarımızı bu şekilde sürdürdük. Yenişehir’in ve Mersin’in en çok gezilen sokaklarından biri olan Alanya Sokağı kuzey-güney yönünde trafiğe kapanacak. Sadece doğru-batı sokaklardan trafik devam edecek. Burada vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyeti olmayacak. Ulaşımda bir sorun yaşanmayacağı gibi yaya akışında büyük bir rahatlama olacak. Bölgede esnafın geçmişten gelen ürününü dışarıda sergileme alışkanlığı var. Esnafımızın da tabi ki mağdur olmasını istemeyiz, kimsenin ekmeği ile oynamak gibi bir derdimiz yok ama yapılan işin zarar görmesini de arzu etmeyiz. Güzel bir ahengin oluşması için ortaklaşa hareket ediyoruz ve güzel bir Yenişehir için birlikte çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.