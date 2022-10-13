Başkan Lokmanoğlu, güven tazeledi

Mersin Deniz Ticaret Odası’nda (MDTO) seçim süreci tamamlandı. Mevcut Başkan Cihat Lokmanoğlu güven tazelerken, Meclis Başkanlığına Jozef Atat seçildi.

İki aşamalı olarak gerçekleştirilen oda organ seçimlerinde MDTO üyeleri, önümüzdeki 4 yıllık çalışma dönemi için kendilerini temsil edecek isimleri belirledi. 5 Ekim günü gerçekleşen ilk turda topsam 5 sandıkta gerçekleşen seçimlerde 2022-2026 yılları arasında görev üstlenecek 10 meslek komitesini temsilen 21 meclis 52 komite üyesi belirlendi.

12 Ekim günü yapılan 2. tur seçimlerde ise sandık başına giden meclis üyeleri oda yönetim ve disiplin kurulu üyeleri ile TOBB delegelerini belirledi. İlçe Seçim Kurulu nezaretinde gerçekleştirilen seçimlerde mevcut Başkan Cihat Lokmanoğlu, yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Başkan Lokmanoğlu, yeni dönemde yönetim kurulu, meclis ve meslek komitelerinde görev üstlenen üyeleri tebrik etti. Seçimlerin Mersin Deniz Ticaret Odası’nın adına ve itibarına yakışır olgunlukta tamamlandığını belirten Lokmanoğlu, demokrasiyi işleterek oy kullanan tüm üyelere teşekkür etti. Denizcilik camiası içinde dayanışmayı daha da artırmak ve denizciliğin bütün meslek kollarında gelişmesini sağlamak için çaba harcayacaklarını kaydeden Lokmanoğlu, yeni çalışma döneminin denizcilik camiasına ve kente hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. En yaşlı üye sıfatıyla Atahan Çukurova tarafından açılan meclis toplantısında MDTO Meclis Başkanlığına Jozef Atat, Başkan Yardımcılığına Ayla Harp, Meclis Katip Üyeliğine Murat Ergenç seçildi.

Toplantıda konuşan Jozef Atat, kendisine gösterilen teveccühe teşekkür ederek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. MDTO Meclis Başkanlığı’nın önemli bir görev olduğunu söyleyen Atat, “Burada hep birlikte bölgemiz ve ülkemiz için, denizciliğin sorunlarına çözüm bulmak için çalışacağız. Aramıza yeni katılan ekip arkadaşlarımıza da hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, başarılı ve uyumlu bir çalışma dönemi olmasını temenni ediyorum” dedi.