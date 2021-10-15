Başkan Gültak’tan üniversite öğrencilerine müjde

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisinde alınan kararla, 2021 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda üniversiteyi kazanan Akdenizli öğrencilere öğrenim desteği verilmesi kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Belediye Meclis Toplantısında, 2021 Yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na girip, devlet üniversitesi ve yüksek okullarını kazananlar ile Türkiye ve KKTC’de vakıf üniversitesi ya da yüksek okullarını tam burslu kazanan, ailesi Akdeniz ilçesinde ikamet edip üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin ödüllendirilmesiyle ilgili komisyonlara havale edilen gündem maddesi de görüşüldü. Buna göre 4 yıllık bölüm kazanan öğrencilere bin 200 TL, 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilere ise 500 TL öğrenim desteği verilmesi ile ilgili önerge oybirliğiyle kabul edildi.

"Eğitimde fırsat eşitliğini her daim savunduk"

Üniversite öğrencilerine ilişkin mecliste alınan kararla ilgili konuşan Başkan Mustafa Gültak, "Eğitimde fırsat eşitliğini her daim savunduk. Geleceğimizin güvencesi gençlerimiz için de imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Evlatlarımızın ailelerinin omuzlarındaki yükü bir nebze de olsa hafifletmek amacındayız. Vermiş olduğumuz bu desteklerin bizlere umut, başarı, azim olarak geri döneceğinden hiçbir şüphemiz yok. Katkı sunan tüm meclis üyesi arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.