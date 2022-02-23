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Başkan Gültak’tan Tırmıl’a spor kompleksi müjdesi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Tırmıl bölgesine FIFA standartlarında 750 kişilik bir futbol sahası ile kapalı spor salonu yapılacağı müjdesini verdi. Alanı yerinde inceleyen Başkan Gültak, “Bu tesis, Özgürlük Mahallesini ve Akdeniz’i ön plana çıkaracak. Hedefimiz göç veren değil, göç alan bir Akdeniz” dedi.

MERSİN 23.02.2022, 10:22
Başkan Gültak’tan Tırmıl’a spor kompleksi müjdesi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Tırmıl bölgesine FIFA standartlarında 750 kişilik bir futbol sahası ile kapalı spor salonu yapılacağı müjdesini verdi. Alanı yerinde inceleyen Başkan Gültak, “Bu tesis, Özgürlük Mahallesini ve Akdeniz’i ön plana çıkaracak. Hedefimiz göç veren değil, göç alan bir Akdeniz” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mustafa Gültak, Özgürlük Mahallesini ziyareti sırasında Tırmıl Tepe Spor Kompleksi hakkında açıklamalarda bulundu. Gültak, “Yıllardır buraya aday olanlar veya seçilenler, Tırmıl Tepe etrafından hep bahsederler. Eski miting alanı. Öncesinde futbol maçları oynanırdı. Farklı amaçlarla kullanıldı ama hiçbir zaman rantabl kullanılır hale gelmedi. Gençlik ve Spor Bakanımız ile Valimiz ve Spor Toto Teşkilatı ile yaptığımız görüşmelerimiz sonucunda, Tırmıl bölgesine FIFA standartlarında 750 kişilik bir futbol sahası ve basketbol, voleybol, güreş gibi antrenmanların yapılabileceği kapalı bir salonu planladık” diye konuştu.

“Tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum”

Şu an projenin hazır olduğunu belirten Gültak, “Spor Toto’da bütçesi de hazır. Meclis’ten de kararı aldık. Tüm meclis üyelerimize de verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Tabi müze görevlileri, burada yapılacak çalışmaların başında yer alacak. Yapılan kazıların sonunda üçüncü derece sit alanı olduğu için tarihi bir buluntu, kalıntı yok ise Adana Anıtlar Kurulu, buraya iş makineleri ile girmemize izin verecek. Biz de böylelikle kazıyı hızlandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Birçok futbol takımı da gelip burada maç yapacak”

Tırmıl Tepe Spor Kompleksinin toplamda 15 dönüm üzerine yapılacağını kaydeden ve bu projenin bir başlangıç olduğuna vurgu yapan Gültak, “Burada bizim 38 dönüm yerimiz var. Geriye kalan 23 dönümü de yeşil alan, park alanları, kadınlar ve çocuklarımızın gezeceği, piknik yapabileceği bir alana çevireceğiz. Burada yapılacak tesis, Özgürlük Mahallesini ve Akdeniz’i ön plana çıkaracak. Birçok futbol takımı da gelip burada maç yapacak. Hedefimiz, göç veren değil, göç alan bir Akdeniz oluşturmak” dedi.

Başkan Gültak alanı yerinde inceledi

Mahalle ziyareti sonrası bahse konu alanı yerinde inceleyen Gültak, “Şu anda bizim işçilerimiz, müze memurlarımız buradalar. Yanımızda bir höyük olduğu için burada alanın yasal olan belli kısmını kazacağız. Kazılar sonucunda müze memurlarımız Anıtlar Kurulu ile yazışma yapacak. Buradan alınan izinler ile birlikte hızlı bir şekilde Spor Bakanlığı da bu tesisi hayata geçirecek. Bir engel çıkmayacağını ümit ediyoruz. Eğer engel çıkmazsa 4-5 ay içerisinde ihalesi yapılmış olacak. 1-1,5 yıla kadar da Tırmıl Tepesine bir yeşil alanı ve spor kompleksini kazandırmış olacağız. İnşallah bu çalışmalar 1-2 hafta içinde biter ve gerekli yasal izinler alınırsa bu tesisleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“Yenişehir ve Toroslar’ı geçeceğiz”

Özgürlük Mahallesi Muhtarı Ömer Ergüvan da projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çay, Çilek, Yeni Hal, Hal mahalleleri, yapılacak olan bu tesisten dolayı Yenişehir’i, Toroslar’ı geçecektir. Akdeniz halkı emin olsun; buralar daha da güzel olacaktır. Ben eminim; inanıyoruz; söz veriyoruz ve yapacağız. Kazılar başladı. Başkanımla birlikte yerinde inceleme yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede tesisimiz hayata geçer ve ilçemiz daha da güzelleşir” ifadelerini kullandı.

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