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Başkan Gültak’tan metro projesi açıklaması

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sosyal medyada, metro projesi konusunda söylediklerini çarpıtan seviyesiz bir videonun dolaşıma sokulduğunu belirterek, “Metro çağdaş bir ulaşım aracıdır ve biz metroya karşı değiliz. Sadece Mersin için gerekli olup olmadığını, hem maliyetini hem de kentimiz ve vatandaşlarımız için rantabl olup olmadığını tartışıyoruz” dedi.

MERSİN 12.12.2020, 14:17
Başkan Gültak’tan metro projesi açıklaması

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sosyal medyada, metro projesi konusunda söylediklerini çarpıtan seviyesiz bir videonun dolaşıma sokulduğunu belirterek, “Metro çağdaş bir ulaşım aracıdır ve biz metroya karşı değiliz. Sadece Mersin için gerekli olup olmadığını, hem maliyetini hem de kentimiz ve vatandaşlarımız için rantabl olup olmadığını tartışıyoruz” dedi.

Gültak, yaptığı yazılı açıklamada, metro projesiyle ilgili Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında yaptığı konuşma ile günler sonra Akdeniz Belediye Konferans Salonunda düzenlediği basın açıklamasındaki bazı sözlerinin montajlanıp sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterdi. Metro sistemine karşı olmadığının altını çizen Gültak, “Metro projesinin, özellikle coğrafi koşulları, nüfusu, zemini ve yeraltı yapısı ile oluşacak yüksek maliyetler nedeniyle Mersin’e uygun olmadığını düşünüyorum. Mersin için hafif raylı sistem gibi farklı bir seçenek planlanabilir” diye konuştu.

“Duruşum nettir”

Mersin’e metronun yapılıp yapılmamasıyla ilgili sözleri ve duruşunun net olduğunun vurgulayan Gültak, “Metro çağdaş bir ulaşım aracıdır ve biz metroya karşı değiliz. Sadece Mersin için gerekli olup olmadığını, hem maliyetini hem de kentimiz ve vatandaşlarımız için rantabl olup olmadığını tartışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Seviyesiz ve saygısız bir montaj”

“Seviyesizce ve saygısızca, sözlerimin önünü ve arkasını keserek montajlamak ortaya oldukça ilgisiz bir video çıkarmak, metro gibi Mersin’in geleceğini ilgilendiren ciddi bir konuyu sulandırmaktan öteye gidemez” diyen Gültak, “Sosyal medyada paylaşılan ve hangi elden çıktığı az çok belli olan, konuyla uzaktan yakından ilgisi olmayan bu seviyesiz videoyu hazırlayan ekibi ciddiyete davet ediyor, Başkan Seçer’den de metro projesiyle ilgili raporları, verileri ve varsa etüt çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmasını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Bakanlığın onayı, projenin detaylarının araştırılıp paylaşılmayacağı anlamına gelmez”

Cumhurbaşkanlığının 2019 yılı yatırım programına da aldığı metro projesine, kendisinin karşıymış gibi bir algı oluşturulmak istendiğini de kaydeden Gültak, şöyle devam etti; “Belediyelerin veya kamu kurumlarının hazırlayıp ilgili bakanlığa sunduğu projeler programa alınabilir. Ancak bu durum, söz konusu projenin maliyeti ve mahiyeti, fizibilite çalışmaları, yapım süresi, gerekli olup olmadığı ve kamu yararı gibi konuların araştırılmaması ve paylaşılmaması anlamına gelmez. Bizler Mersin ve Mersinliler adına projeyle ilgili tüm verilerin şeffaf bir şekilde açıklanmasını talep ediyoruz.”
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