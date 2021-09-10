Başkan Gültak’tan, meclis toplantısında mikrofonun kapatılmasına tepki

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Belediye Meclisinde üzerine atılı iddialara cevap verdiği sırada Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından mikrofonunun sesinin kapatıldığını belirterek, "Demokrasiye evet, vesayete hayır diyorum ve Vahap Seçer’i şiddetle kınıyorum" dedi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Gültak’ın, üzerine atılı bir takım iddialara ve oluşturulmak istenilen algıya karşı yanıt vermek ve açıklık getirmek amacıyla Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde söz aldığı hatırlatılarak, ancak henüz birkaç cümle kurmasından sonra mikrofonunun sesinin kapatıldığı belirtildi.

"Siyasi tarihe geçecek bir an"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yaptığı bir açıklama ile bu durumu sert sözlerle eleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından mikrofonunun sesinin kapatılmasını ’siyasi tarihe geçecek bir an’ olarak niteleyen Gültak; "Üzerimize oluşturulan algıların cevabını vermek, aynı zamanda Akdeniz ilçesinin önemli sorunlarını anlatmak için söz almıştım. Fakat bunlar vesayetçi zihniyetler. Bunlar gibi düşünürseniz, yaşarsanız, bunlar gibi konuşursanız sorun yok. Farklı düşündüğünüzde, halkın sorunlarını yüzlerine vurduğunuzda vesayetçi zihniyetin ne demek olduğunu dün bir kez daha gördük" diye konuştu.

"Hiçbir akrabam Akdeniz Belediyesinde çalışmıyor"

Kendisi üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığına vurgu yapan Başkan Gültak, "Sanki yakın akrabalarımı işe almışım gibi Mersin’de, Türkiye’de bir imaj oluşturmaya çalışıyorlar. Hiçbir şekilde, hiçbir akrabam kendi bünyemde ve Akdeniz Belediyesinde çalışmamaktadır. Mersin’i tamamen algı üzerine yönetiyorlar. Algı üzerine siyaset yapıyorlar. Vatandaşın sesi olduğunuzda da vesayeti sisteme sokarak sesimizi, daha doğrusu halkın sesini kısmaya çalışıyorlar. Bunları yaptıklarından dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanını şiddetle kınıyor, ’demokrasiye evet, vesayete hayır’ diyorum" ifadelerini kullandı.