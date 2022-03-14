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Başkan Gültak’ın ’çiftçilere gübre desteği’ önergesi gündeme alınmadı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın, ihtiyaç sahibi üreticilere gübre desteği verilmesi yönünde Büyükşehir Belediye Meclisine verdiği önergenin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından gündeme alınmadığı bildirildi.

MERSİN 14.03.2022, 17:46
Başkan Gültak’ın ’çiftçilere gübre desteği’ önergesi gündeme alınmadı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın, ihtiyaç sahibi üreticilere gübre desteği verilmesi yönünde Büyükşehir Belediye Meclisine verdiği önergenin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından gündeme alınmadığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart Ayı İkinci Birleşiminde söz alan Başkan Gültak, kendisinin de ‘hipokrat yemini’ etmiş bir eczacı olduğunu anımsatarak tüm sağlıkçıların ‘14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Başkan Gültak, “Sağlık camiası içinde bulunmak benim için de onurdur, çok kutsal bir meslektir. Çünkü direkt insan ile muhatap oluyorsunuz, iyi gününde, kötü günlerinde yanlarında yer alıyorsunuz. Bu noktada ne söylesek azdır. Sağlıkçılarımızın gününü kutluyor, Akdeniz Belediyesi olarak her zaman yanlarında yer aldığımızı söylemek istiyorum” dedi.

“Akdeniz Meclisi’ne sunulan tüm önergeleri, biz gündeme alıyoruz”

Akdeniz Belediye Meclisi’ne sunulan tüm önergeleri, muhalefet de olsa kabul edip gündeme aldıklarının altını çizen Gültak, “Biz genelde Akdeniz Belediyesine verilen tüm önergeleri kabul ediyoruz. Meclis gündemine alınmasını, tartışılmasını ve meclisin bir karar verilmesini istiyoruz. Bu, temenniden çok bir önergedir. İnşallah bir açıklamada bulunursunuz yoksa önümüzdeki ay bir kez daha bu önergeyi vereceğim. Çünkü konunun önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Akdenizli üreticilere toplamda 500 bin TL tutarında gübre desteği vereceğiz”

Başkan Gültak, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanan ve Mersinli üreticilere gübre desteği verilmesini içeren önergeyi okudu. Tarım toprağını verimli ve etkin kullanıp üreten ülkelerin, sanayi, teknoloji ve ekonomi başta olmak üzere her alanda güçlendiği ve geleceğe güvenle bakabildiğinin bir gerçek olduğunu vurgulayan Gültak; “Bu bağlamda, meclis üyemiz Halil Kara’nın önergesi doğrultusunda, komisyonlarımızdan ve meclisimizden oybirliği ile çok önemli bir karar aldık. Kısıtlı bütçemize ve borç yükümüze rağmen, Akdeniz ilçemiz sınırlarında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı, tarım dışında geliri olmayan, üst sınırı 5 dönüm ve altı arazi sahibi (seralar hariç) çiftçilerimize verilmek üzere toplamda 500 bin TL tutarında azot içerikli gübre desteği sağlayacağız” diye konuştu.

“Mersinli üreticilerimize gübre desteği sağlamayı düşünüyor musunuz?’

Başkan Gültak, üretimin, gıdanın ne kadar hayati olduğunun, pandeminin ağır sürecinde yaşanan zorlu günler, mevsimsel etkiler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bugün çok daha iyi anlaşıldığını kaydetti. “Takip ettiğimiz kadarıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından 2021 yılında başlatılan ‘Organik Tarım Projesi’ kapsamında Toroslar ve Tarsus ilçelerinde, verilen eğitimi tamamlayan 100 üreticiye toplamda 25 bin kilogram organik gübre dağıtıldı. Ancak gübre desteğinin, bu yıl içinde belediyenin gündeminde yer alıp almadığına dair bilgi sahibi değiliz” diyen Gültak; “Bu bağlamda 2022 yılı içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizde faaliyet gösteren üreticilerimize gübre desteği sağlamayı düşünüyor musunuz? Kentimizde ihtiyacı olan üreticilerimize bu önemli desteğin, belediyenin imkanları ölçüsünde yeniden sağlanması gerektiğini kanaatindeyiz. Bu anlamda, çiftçilerimize gübre desteği talebimizin ivedilikle gündeme alınmasını diliyor, bu konuda bir hazırlık ve planlama yapılmasını talep ediyoruz. Konuyla ilişkin hazırladığımız önergeyi de Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Önerge gündeme alınmadı

Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın Mersinli üreticilere gübre desteği sağlanmasına ilişkin Meclis Başkanlığına verdiği önergeyi gündeme almadı.

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