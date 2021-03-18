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Başkan Gültak, şehit ailesiyle bir araya geldi

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ’18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 106’ncı yıldönümü dolayısıyla kent protokolüyle birlikte Mersin Şehitliğini ziyaret etti.

MERSİN 18.03.2021, 14:56
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Başkan Gültak, şehit ailesiyle bir araya geldi

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ’18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 106’ncı yıldönümü dolayısıyla kent protokolüyle birlikte Mersin Şehitliğini ziyaret etti.

Şehitliğe çelenk sunulması ve okunan duaların ardından Başkan Gültak, vatan uğruna toprağa düşen şehitlerin mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehitliğe gelen ailelerle de sohbet eden Gültak, “Çanakkale’de her türlü yokluğa rağmen ortaya konan büyük mücadele ve elde edilen 18 Mart Zaferi, bu ülkede yaşayan Türk, Kürt, Arap, Sünni veya Alevi tüm kardeşlerin hep birlikte, omuz omuza çarpışarak şehit olduğu, vatan toprağının kutsal ve dokunulmaz olduğunu ispatladıkları bir gündür" dedi.

Bugün de PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelenin aralıksız sürdüğünü kaydeden Gültak, “Bu toprakları bize vatan yapan hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kurucu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetimizi yaşatacağız. Kutsallarımız olan toprağımız, vatanımız, bayrağımız ve devletimiz için sonuna dek mücadele edeceğiz. Muasır medeniyetler noktasına ulaşmak için çok çalışacağız. Milletimizle, halkımızla yan yana ve birlikte olmaya devam ederek, bütün terör örgütlerinin korkulu rüyası haline geleceğiz” ifadelerini kullandı.

33 yıl önce şehit olan askerin ailesi ziyaret edildi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak gün dolayısıyla ayrıca, 1988 yılında Gaziantep’te yapılan bir tatbikat esnasında şehit olan er Abdurrahman İnal’ın ailesini de Şevket Sümer Mahallesinde bulunan evlerinde ziyaret etti. Ziyarete, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, İlçe Jandarma Komutanı Halil Adaklı ile İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz da katıldı. Şehidin abisi Osman İnal ve aile yakınlarıyla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Gültak, şehit ailelerini yalnız bırakmadıklarının altını çizerek, “Devlet yetkililerimizin katılımıyla şehit ailemizi ziyarete geldik. Türkiye Cumhuriyeti için toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Gazilerimize de Allah’tan acil şifalar temenni ediyorum” diye konuştu.

Mahalle Sanat Evinde duygulandıran etkinlik

Öte yandan Kültür Müdürlüğü tarafından, yine 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106’ncı yıldönümü dolayısıyla, Özgürlük Mahallesi Kültür ve Sanat Evinde, ‘Çanakkale Şehitlerini Anma Programı’ düzenlendi. Çocukların hazırlayıp gösteri sunduğu ve duygusal anların yaşandığı etkinliğe Başkan Gültak, Başkan Yardımcısı Mahmut Çalış, meclis üyeleri, birim müdürleri, Karaduvar Mahalle Muhtarı Fikret Altan, Özgürlük Mahalle Muhtarı Ömer Ergüvan ve aileler de katıldı.
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