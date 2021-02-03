Başkan Gültak, milli futbolcu Sinan Tanış’ın ailesiyle adının verildiği parkta buluştu

Akdeniz Belediye Başkan Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz Belediye Meclisi tarafından, 1997 yılında meydana gelen trafik kazası sonucu 21 yaşında hayatını kaybeden Mersinli milli futbolcu Sinan Tanış’ın adının verildiği parkta Tanış Ailesi ile buluştu.

Akdeniz Belediye Meclisi; Galatasaray Futbol Kulübüne transfer görüşmeleri yapmak için çıktığı yolda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Mersinli milli sporcu Sinan Tanış’ın adını, Hamidiye Mahallesinde bulunan bir parka verdi. Akdeniz Belediye Başkan Gültak, Sinan Tanış Parkını ve Tanış ailesini; Meclis Üyesi Aydın Demirci ile birlikte ziyaret etti.

Tanış ailesinden Akdeniz Belediyesine teşekkür

Buluşmaya, merhum Sinan Tanış’ın babası Selahattin, annesi Fatma, erkek kardeşi Savaş ile kız kardeşleri Senem ve Seden katıldı. Tanış ailesi, evlerinin hemen yanında bulunan bir parka oğullarının adının verilmesinden dolayı teşekkürlerini iletti. Baba Tanış, “Bu parkımıza oğlumun adının verilmesini içeren önergeyi veren Meclis Üyesi Aydın Demirci’ye, bu anlamda desteğini esirgemeyen Sayın Başkanımız Mustafa Gültak ve tüm Meclis üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Savaş Tanış da evlerinin yakınında bulunan bir parka ağabeyinin adının verilmesinin kendileri için bir sürpriz olduğunu dile getirdi. Tanış Ailesi olarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Milli futbolcumuz Sinan Tanış’ın adını geleceğe taşıdık”

Parkın içinde bulunan tek katlı bir yapıyı inceleyen Başkan Gültak ise yapıyı, milli sporcunun hatırasını yaşatacak kupalar, madalyalar, fotoğraflar ve özel eşyalarının yer alacağı bir müzeye dönüştüreceklerini söyledi. Gültak, “Meclis üyemiz Aydın Demirci, meclise önerge vermişti.

Tüm meclis üyeleri olarak uygun gördük ve parkımızın adını, ‘Sinan Tanış Parkı’ olarak değiştirdik. Sinan kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Uzun süre futbolla uğraştı, milli takımlara kadar yükselip ter döktü. Hem ailesini hem de Mersin’i gururlandırdı. Biz de Sinan kardeşimizin adını yaşatmak ve ailemizi sevindirmek adına parkımıza onun adını verdik” diye konuştu.

Gültak, parkta tespit ettiği bazı eksikliklerin giderilmesi; çocuk oyun grupları, parkın zemini ve peyzajının yenilenmesi için de ilgili birime talimat verdi.

Mersin İdmanyurdunun altyapısında yetişen milli sporcu Sinan Tanış, 1991-1996 yılları arasında 5 yıl boyunca kırmızı lacivert-formayı giydi. Gaziantepspor ve milli takım formalarını da taşıyan Sinan Tanış, Galatasaray Futbol Takımına transfer görüşmeleri amacıyla 4 Temmuz 1997 yılında yola çıkmış, ancak Mersin- Tarsus yolunda geçirdiği trafik kazasında, henüz 21 yaşındayken hayatını kaybetmişti.