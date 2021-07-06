Başkan Gültak: “Mersin’in kaybedecek daha fazla vakti yok”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesinin en büyük sorununun imar olduğunu belirterek, yaklaşık 6 ay önce Tarım ve Orman Bakanlığından gelen Mersin’in ikinci etap imar planı konusu ile ilgili olarak Mersin Büyükşehir Belediyesinin 5 binlik imar planlarını en kısa sürede hazırlaması gerektiğini söyledi. Gültak, “Mersin’in kaybedecek daha fazla vakti yok” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, haftanın belli günlerinde gerçekleştirdiği ziyaretleri kapsamında Çilek Mahallesini ziyaret etti. Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette Başkan Gültak, mahalleye yapılan ve yakın zamanda kazandırılacak olan hizmet ve projeleri anlattı.

“Akdeniz’in imarı ile ilgili neresinden tutsanız elinizde kalıyor”

Gültak, burada yaptığı konuşmada, imar sorununa dikkat çekti. Akdeniz ilçesinin en büyük sorununun ‘imar’ sorunu olduğunun altını çizen Gültak, “Kime gitseniz ya tapusunda sıkıntı vardır ya hisselidir ya 18 uygulamasından mağdur olmuştur veya senet üzerine bir tapu almıştır, üzerine yılların emeğiyle 2 katını dikmiştir ya da hiç tapusu yoktur. Akdeniz’in imar konusunda neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Yıllarca da bu konunun üzerine kimse eğilmemiş. Birileri, yıllarca bu şehirde, devletin koymuş olduğu ve belediyelerin uyguladığı kanunları hiçe saymış, gözlerini yummuşlar ve istedikleri bir şehir dizayn etmişler, sonrasını maalesef hiç düşünmemişler” diye konuştu.

“5 binlik planların acilen bitmesini bekliyoruz”

Mersin’in tarım ile ilgili görüşünün de 20 yıldır gelmediğine dikkat çeken Başkan Gültak, “Lütfi Elvan Bakanımıza selam olsun. Tarım Bakanımız ile yaptığı görüşmeler sonucu yaklaşık 5 ay önce bu görüş de geldi. Zira bu görüş gelmeden şehrin imar planları da düzelmiyor. Büyükşehir Belediyesi 5-6 aydır çalışıyor. Umarım yakın zamanda çalışmaları bitirirler; çünkü bu görüş, Çay, Çilek, Kazanlı, Karaduvar ve daha birçok mahallemizi ilgilendiriyor. Çilek Mahallemize yeşil alanlar, sosyal ve kültürel tesisler kazandırmak elbette istiyoruz ama bunu yapabilmemiz için Büyükşehir’in 5 binlik planları bitirmesi gerekiyor. Ardından da ben ona uygun binlik plan hazırlayacağım, sonra da buranın projesini çizdirip, ihalesine çıkacağım” şeklinde konuştu.

“Mersin’in kaybedecek daha fazla vakti yok”

Gültak, tüm yetkililer ve uzmanların sadece Akdeniz’in değil, Mersin’in en büyük sorununun imar sorunu olduğunda hemfikir olduğuna da işaret ederek şöyle konuştu:

“Mersin’in kaybedecek daha fazla vakti yok. Mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden tek ricamız, 5 binlik imar planlarının en kısa zamanda tamamlanması için Mersin Büyükşehir Belediyesini sıkıştırmalarıdır, çünkü tarım görüşü geleli 6 ay olacak. Ne durumda, ne zaman bitecek? Zamanımız hızla geçiyor. İmar dediğiniz şey 3 günde çıkmaz. Bugün başlasalar ve hızlı giderse Büyükşehir ve bizim bitirmemiz 1 yılı bulur. Fakat eğer bu iş savsaklanırsa 2,5 yıl daha gider ve yetişmez. İkinci etap imar planları inşallah hızlanır. Biz de binliği yaparız. Taziye evi sözümüz sözdür ama yasal olarak yapmalıyız; çünkü yıllarca burada birçok şey kaçak yapılmış. Sonrasında toparlamak mümkün olmuyor.”

“Bürokrasinin ayak diremesi, vatandaşı mağdur ediyor”

MESKİ çalışmaları sonucu Çay ve Çilek mahallelerinin bozulan sokaklarına değinen Gültak, “Baskılarımız sonucu bu mahallelerin yıllardır yaşadığı içme suyu sorununun çözümü için MESKİ çalışma başlattı. Çalışmaları yapan müteahhit maalesef yolları delik deşik etmiş. Bu saatten sonra bu sokakları yama kurtarmaz. Sokak ve kaldırımlar komple yenilenmeli. Ama bu işi yapmakla sorumlu olan Akdeniz Belediyesi değildir. İnsanlar aylardır feryat ediyor, ‘tozdan, topraktan, dumandan öldük’ diyorlar. Haklılar. MESKİ yetkilileri, sokaklardaki tahribatın parasını Akdeniz Belediyesine değil, Büyükşehir’e vereceklerini söyledi. Kazdığınız sokakların, kırdığınız asfalt ve kaldırımların parasını Büyükşehir’e verdiyseniz, Büyükşehir yapmak zorundadır. Ama bazı bürokratlar ortalığı karıştırıyor. Vahap Seçer’in konuya el atacağına; bu mahallelerimizin kangrene dönüşen asfalt sorununu çözeceğine eminim ama hızlanması gerekiyor, çünkü bürokrasi ayak diretiyor. Bunu çözecek olan Büyükşehir Belediye Başkanıdır” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız sorunlarımızla ilgileniyor, iyi bir iletişim içindeyiz”

Çilek Mahallesi Muhtarı Selim Tomak ise mahallenin sorunlarıyla yakından ilgilenmesi dolayısıyla Başkan Mustafa Gültak’a teşekkür etti. Yaşadıkları bir takım sıkıntıları anlatıp çözüm için Başkan Gültak’tan destek isteyen Muhtar Tomak, “Başkanımızla iyi bir iletişim içindeyiz. Mahallemizle, bizler ve esnafımızla sürekli ilgileniyor, görüşüyor. Doğru olan da budur. Mahallemizin sorunlarına gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

23 Nisan İlkokulunun fiziki koşulları iyileştirilecek

Muhtar Tomak’ın taleplerini not eden Başkan Gültak, bölgeye bir PTT şubesi ve banka ATM’si kurulması için yetkililerle görüşeceğini ve süreci takip edeceğini ifade etti. Mahallede bulunan 23 Nisan İlkokulu öğretmenleri ile de bir araya gelen Gültak, okulun fiziki koşullarının iyileştirilmesi yönündeki talepler için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.