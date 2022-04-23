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Başkan Gültak, makamını 12 yaşındaki Kayra’ya devretti

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında başkanlık makamını, 6’ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Kayra Renklidağ devretti.

MERSİN 23.04.2022, 12:03
Başkan Gültak, makamını 12 yaşındaki Kayra’ya devretti

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında başkanlık makamını, 6’ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Kayra Renklidağ devretti.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Renklidağ ailesini makamında ağırladı. Başkan Gültak, ziyarette makam koltuğunu 12 yaşındaki öğrenci Kayra Renklidağ’a bıraktı. Kayra, yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan’ın, dünya çocuklarının imrenerek baktığı bir bayram olduğunu ifade ederek, “Sevinmek, eğlenmek, oynamak, hayatı gönlümüzce, doyasıya yaşamak bizim hakkımızdır. Bugünleri bizlere armağan eden şehit ve gazilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

“Bugünleri bizlere armağan eden büyüklerimizi unutmayalım”

Akranlarına da seslenen Kayra Renklidağ, “Kendimizi bilim, teknik fen alanında yetiştirmemiz çok önemli. Ancak bundan da önemlisi ahlak bakımından yetiştirmemizdir. Bugünün ahlaklı çocukları olan bizler, yarının geleceğini bugünden inşa etmekteyiz. Mutlu, huzurlu bir gelecek, kendimizi her alanda geliştirmemizle mümkün olacaktır. Gülelim, oynayalım, sevinelim. Tüm bunları yaparken de bizlere bugünleri armağan eden büyüklerimizi unutmayalım. Bu mutlu günlere hangi şartlarda ulaştık, bu cennet vatan uğruna ne fedakarlıklar yapıldı? Bunları unutmayalım ve bu cennet vatana sahip çıkalım. ‘Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır’ diyen İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’e kulak verelim. Vatanımızın daha güzel ve daha huzurlu olması için var gücümüzle çalışalım. Gün bizim, gelecek bizim, bu vatan hepimizin. Bu günleri bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’e sonsuz teşekkürlerimi borç bilirim. Bizi ağırlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve çalışma arkadaşlarına da tüm çocuklar adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Kayra, çocuklara oyuncak dağıtılmasını; Defne, oyun parkı yapılmasını istedi

Kayra Renklidağ, daha sonra Başkan Gültak’tan, hem 23 Nisan hem de Ramazan Bayramında, ekonomik durumu zayıf olan çocukları mutlu etmek amacıyla çeşitli hediyeler dağıtılmasını istedi. Başkan Gültak da bu talebi yerine getireceğini ifade etti. Kayra’nın 6 yaşındaki 1’inci sınıf öğrencisi kardeşi Defne de Gültak’tan, belediye binası önünde bir oyun parkı yapılması istedi. Başkan Gültak, bu isteğin de yerine getirileceğini belirtti.

Ziyarette Kayra Renklidağ, gitar eşliğinde “23 Nisan Kutlu Olsun” şarkısını da çalarken, kardeşi Defne de Nazım Hikmet’in “Dünyayı Verelim Çocuklara” adlı şiirini seslendirdi.

Gültak, çocuklara hediye verdi.

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