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Başkan Gültak, mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kazanlı, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, çalışmalarını ve projelerini anlattı. Gültak, mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını da dinledi.

MERSİN 23.11.2021, 15:08
Başkan Gültak, mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kazanlı, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, çalışmalarını ve projelerini anlattı. Gültak, mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını da dinledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Kazanlı, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlar buluştu. Gültak’ın mahallelerdeki ziyaretine, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin yanı sıra muhtarlar da katıldı.

"Kazanlı’ya FIFA standartlarında tesis kazandırdık"

Kazanlı’ya FIFA standartlarında bir futbol sahası kazandırdıklarını belirten Başkan Gültak, "Sahanın eksiklerinin farkındayız. Henüz teslim almadık. O eksiklikler yerinde tespit edilir. Firmadan onların tamamlanması istenir. Daha sonra imzamızı atar sahamızın devrini gerçekleştiririz. Çok güzel bir tesis olduğundan şüphemiz yok. İnşallah bundan sonra hem Kazanlıspor Kulübü bundan faydalanacak hem de FIFA standartlarında bir saha olduğu için amatör spor kulüplerinin de burada maç yapmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Asfalt tesislerine 1 TL harcamadık"

Akdeniz’in ilk kez bir asfalt tesisi olacağını ifade eden Gültak, "Soğuk asfalt tesisimiz bitti. Yaklaşık 8-9 milyon TL’lik bir tesistir. Verdiğiniz vergilerden 1 TL ödemden hallettik. Tamamı hibedir. Sıcak asfalt tesisimizin de tüm altyapısı bitti. O da yaklaşık 12-13 milyon TL’lik bir tesistir. Şahinbey Belediyesi’nden hibe aldık. Biz artık olsak da olmasak da hangi belediye başkanı gelirse gelsin fark etmez; bu hizmetler kalıcı hizmetlerdir. Altını çizmekte fayda görüyorum; bu asfalt tesislerine 1 TL harcamadık" dedi.

"Akdeniz’in çocukları için elimizden geleni yapıyoruz"

Gençlere ve kadınlara çok fazla önem verdiklerini vurgulayan Gültak, "Metropolün 29’uncu katında etüt merkezimizi açtık. Şu anda 200’e yakın öğrencimiz üniversiteye hazırlık dersi alıyor. Özel ders alma imkanı olmayan gençlerimiz varsa onların listesini Kültür Müdürlüğümüze ulaştırabilirsiniz. Akdeniz’in çocukları için elimizden geleni yapıyoruz. Bunların dışında kadın kooperatiflerimize yer verdik. Metropol’ün orada Akdeniz Belediyesine ait 3 tane dükkanda satış yapma imkanlarını sunuyoruz. Aracı olmadan kadılarımız üretip kendileri satıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz’in yarı olimpik havuzu oluyor"

Akdeniz’in bu zamana kadar bir yüzme havuzu dahi olmadığını dile getiren Gültak, "Yılmaz Güney Gençlik Merkezi bitmek üzere, artık Akdeniz’in yarı olimpik havuzu oluyor. Önümüzdeki yıl çocuklarınızı yüzme kurslarına alacağız. Üniversiteyi kazanan kız çocuklarımızın misafirhanesini de yaptık. Ayrıca 3 katlı bir bina da olacak. Burada gençlerimizin ders çalışıp sohbet edecekleri, kahvelerini içecekleri bir alan da yapmış oluyoruz. 10 milyon TL’nin üzerinde maliyeti olan bir binadan söz ediyoruz. Projeyi Akdeniz Belediyesi hazırladı ve yine belediyemizden 1 TL çıkmadı. Spor Bakanlığımızın desteği, Spor Toto’dan aldığımız hibe ile yaptık" şeklinde konuştu.

"Bu kentte barış, kardeşlik çok önemli"

Hayatı boyunca kimseyi ayrıştırmadığını ve hiç kimsenin siyasi görüşüne bakarak hareket etmediğini söyleyen Gültak, "Adanalıoğlu ve Bahçe mahallelerinde türbeleri yeniledik. Toroslar, Mezitli ve Yenişehir’deki cemevlerine katkı sunduk. İnsanların yaşantılarına, dini anlayışlarına, mezheplerine yönelik her türlü desteği sunma noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kentte barış, kardeşlik çok önemli. Ne yazık ki, bugüne kadar bunların hiçbiri tesis edilmemiş" diye konuştu.

"Bu topraklara ticareti ve sanayiyi de getirmek zorundayız"

"Bu topraklara ticareti ve sanayiyi de getirmek zorundayız" diyen Başkan Gültak, şöyle devam etti: "Bunun için de şehri hazırlamamız gerekiyor. Bu şehirde 20 yıldır imar yok. 11 ay önce Lütfi Elvan bakanımızla beraber uğraşıp tarım görüşünün getirilmesini sağladık. Şu an Büyükşehir Belediyesi 1/5000’liği çalışıyor. Onları sıkıştırdık; bitirebilirse Kazanlı’nın en büyük sorunu imara da çözüm bulmuş olacağız. İmarlı arazi ile imarsız arazi arasında dağlar kadar fark var. Hepinizin arazileri değerlenecek. Bu imarları bitirmezsek, bu şehrin yapısını düzeltmezsek o zaman ticaret olmaz. Biz 20 yıldır bitmeyen imar sorununu bitireceğiz" dedi.

Gültak, mahalle sakinleri ve esnafının talep ve önerilerini dinleyerek; soruları da yanıtladı.

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