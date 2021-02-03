Başkan Gültak, kooperatif üyesi kadınlarla Kadın Emeği Diyarında buluştu

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, ürettikleri ürünler ile kent ve ülkeye katma değer sağlayan kadın kooperatiflerinin yer aldığı Kadın Emeği Diyarında üretici kadınlarla buluştu. Mersinlilere seslenen Gültak, “Buraya vereceğiniz tüm paralar kadınlara ve engellilerimize gidecek. Verdiğiniz parayı kutsal bir yolda harcamış olacaksınız. Sizlerin vereceği destek onların daha çok büyümesini sağlayacak” dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, kadınların üretim noktasında ekonomik hayata katılmasında önemli rol oynayan Kadın Emeği Diyarını ziyaret etti. Kadın kooperatiflerinin yetkilileri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarette Başkan Gültak, kooperatifçiliğe büyük önem verdiğinin altını çizdi.

“Maddi manevi olarak bu kooperatiflerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Kadın Emeği Diyarının bulunduğu Bahçeler Caddesi ile Kuva-i Milliye Caddesinin kesiştiği yeri şehrin kalbi olarak niteleyen Başkan Gültak, yaptığı konuşmada, “Akdeniz’in en önemli noktalarından bir tanesindeyiz. Yaya olarak insanların çok fazla kullandığı bir alan. Günlük çok fazla insanın geçtiği bir yer. Biz, ‘Akdeniz Belediyesi olarak kadınlarımızın ve engellilerimizin yanındayız’ dedik. Dolayısıyla siz hemen prosedürleri tamamlayın; maddi manevi olarak biz bu kooperatiflerin yanında olacağız diye söyledik. Bizler hızlı bir şekilde bu kooperatiflerin kurulmasında yardımcı olduk. Burada birçok başkanımızın ve ekip arkadaşlarımızın emekleri var. Daha sonra kooperatiflerle ilgili projelere yönelik toplantılar yapıldı ve ürünler elde etmeye başladık. Bunların hepsi güzel de bu ürünler nerede pazarlanacak’ dedik. Burada gördüğünüz, yıllarca kapalı kalan yeri faaliyete geçirdik. 3 tane kooperatifimizi yan yana getirdik ve birbirlerine destek olarak bu ürünleri satması noktasında güzel bir yer oluşturduğumuza inanıyorum” diye konuştu.

“Kadınları çok önemsiyoruz”

Mersin halkını kooperatiflerden alışveriş yapmaya çağıran Gültak, “Kooperatiflerimiz üretiyorlar ve ürettiklerini halka satacak çok kaliteli ürünleri de var. Buradan tüm Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Tarsus, Erdemli ve Silifke’ye, gelen herkese sesleniyorum; çünkü burası birçok insanın geçtiği bir alan. Ürünler çok kaliteli. Ürünleri bizzat test ettim. Kolonya, salça, dezenfektan aklınıza ne gelirse var. Buraya vereceğiniz tüm paralar kadınlarımıza ve engellilerimize gidecek. Sadece ürünün kaliteli olması önemli değil, verdiğiniz parayı da kutsal bir yolda harcamış olacaksınız. Sizlerin kooperatiflere vereceğiniz destek, onların daha çok büyümelerini, daha çok kadın ve engelliye ulaşmasını sağlayacak” şeklinde konuştu.