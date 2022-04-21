Başkan Gültak: “Hızımızı kesmek isteyenler var, kesemeyecekler”

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, belediyenin borç batağı içinde olduğunu bilerek göreve geldiğini belirterek, "Bu borcu ben yapmadım; bunu da ispatladım. Zorluklar içindeyiz ama burası ağlama yeri değil, iş yapma yeridir. Hizmet vermeye devam edeceğiz. Hızımızı kesmek isteyenler var, kesemeyecekler" dedi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, ilçe sınırları içerisinde görev yapan muhtarları iftar sofrasında ağırladı. Ramazan ayı vesilesi ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Gültak, bayramda da sağlıklı bir şekilde hep bir arada olmayı diledi.

"Akdeniz 20 sıra birden yükseldi"

Gültak, iftar programında yaptığı konuşmada, Akdeniz’de görev yapan muhtarların destekleri ile ilçede çok güzel şeyler olduğunu kaydederek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın düzenli yaptığı çalışmalar var. Bunlardan biri de 56 farklı parametrenin olduğu bir çalışmadır. Bunun sonrasında ilçeler arasında sıralama yapıyorlar. 2017 yılında Akdeniz ilçesi Türkiye’de 123’üncü sıradaymış. 2022 sonucunda 103’üncü sıraya yükselmiştir. 20 sıra birden yukarı çıktı. Bu ilçe bu kadar kısa sürede yükseliş gösterdi. Birinci ilçemiz 49’uncu sıradaki Yenişehir’dir. Sonrasında Akdeniz olarak biz geliyoruz. Şimdi herkes bir şeyler söylüyor. Siyasetçinin işi budur. Ben size Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yaptığı çalışmayı söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"Hızımızı kesmek isteyenler var; kesemeyecekler"

Akdeniz’de barış ve kardeşliği sağladıklarının altını çizen Başkan Gültak, "Hizmetlerimize de kaldığımız yerden her şeye rağmen devam edeceğiz. Hızımızı kesmek isteyenler var, kesemeyecekler. Bugüne kadar belediyenin imkanları ile çok az şey yapabildik. Örneğin, bu ay yine İller Bankasından gelen para maaşı ödemiyor. Üstüne yine para koyup maaşları ödeyeceğiz. Bugüne kadar ben her şeyi net konuştum. Rakamlar ortada. Bugüne kadar kimseyi yanıltmadım" şeklinde konuştu.

"Burası ağlama yeri değil, iş yapma yeridir"

Akdeniz Belediyesi olarak zorluklar içinde olduklarını ifade eden Gültak, "Bu sorun değil, çünkü burası ağlama yeri değil, iş yapma yeridir. Kimse Mustafa Gültak’a ’Gel kardeşim borç batağı içindeki belediyeyi yönet’ demedi. Ben buraya bilerek geldim. İş yapmak zorunda olduğumuz gibi bunları da insanlara anlatmak zorundayız. Bu borcu ben yapmadım; bunu da ispatladım. Buna rağmen hizmet vermeye çok şükür devam ediyoruz. İnşallah Akdeniz, sizlerin sayesinde, sizlerin çalışması ile daha da iyi yerlere gelecek" dedi.

Muhtarlar da Başkan Gültak’a teşekkürlerini ileterek, Akdeniz ilçesini ve mahalleleri değiştiren hizmet ve projelerin devamını beklediklerini söylediler.