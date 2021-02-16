Başkan Gültak, engelli kediyi misafir etti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ‘17 Şubat Dünya Kediler Günü’ dolayısıyla, bir gözü engelli, diğer gözü de çok az görebilen ’zilli’ isimli kediyi belediyede misafir etti.

Engelli kediyi bir süre seven ve kendi elleriyle mama ve su vererek besleyen Gültak, kendisinin de bir kedi hayranı olduğunu söyledi. “Benim de evimde ‘gece’ ismini verdiğimi kedim var" diyen Gültak, "Akdeniz’de sokakta yaşayan hayvanlarımız için her türlü çalışmayı ekiplerimizle birlikte yapıyoruz. Onlara iyi bakmamız, korumamız gerekiyor” dedi.

Sözlerini, “Bugün de ’zilli’yi bu makamda ağırladık. Şu anda ıslak mamasını yiyor, keyfi de gayet yerinde” diyerek sürdüren Gültak, Akdeniz ilçe sınırları genelinde, sokak hayvanlarının barınabilmesi için birçok yuva yaptıklarını ve düzenli olarak da yem ve sularının verildiğini söyledi. Gültak, “Sokak hayvanları için ekiplerimiz çok yoğun çalışıyorlar.

Sokak hayvanlarımıza hep birlikte sahip çıkalım ve sevelim. Onlar bizim bu dünyadaki en güzel dostlarımız” ifadelerini kullandı.

Ziyarette gönüllüler de görme engelli kedi için birer kova mama hediye etti.