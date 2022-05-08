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Başkan Gültak: "Engellemelere rağmen asfalt sorununu çözeceğiz"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, asfalt ve kaldırım için geçtiğimiz ay 25 milyon TL’lik borçlanma talebinin muhalif meclis üyelerince reddedildiğini hatırlatarak, "Meclis üyeleri millete hizmet etmek için söz verdi, hizmeti engellemek için değil. Hiç şüphe olmasın biz yine de bu sorunu çözeceğiz. Sadece hızımızı yavaşlattılar, biraz sabır istiyorum” dedi.

MERSİN 08.05.2022, 14:36
Başkan Gültak: "Engellemelere rağmen asfalt sorununu çözeceğiz"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, asfalt ve kaldırım için geçtiğimiz ay 25 milyon TL’lik borçlanma talebinin muhalif meclis üyelerince reddedildiğini hatırlatarak, "Meclis üyeleri millete hizmet etmek için söz verdi, hizmeti engellemek için değil. Hiç şüphe olmasın biz yine de bu sorunu çözeceğiz. Sadece hızımızı yavaşlattılar, biraz sabır istiyorum” dedi.

Gültak, ilçenin kırsal yerleşim yerlerinden olan Parmakkurdu, Puğkaracadağ, Yanpar, Bahçeli Yukarı Burhan, Bahçeli Aşağı Burhan, Bahçeli Kürkçü ve Demirhisar mahallelerini ziyaret etti. Beş günde 7 mahalleyi ziyaret eden Başkan Gültak’a AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Mavioğlu Öner, Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç, başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Hizmet ve projelerini anlatan Başkan Gültak, vatandaşların sorun, öneri ve taleplerini de dikkatle dinledi ve gerekli talimatları verdi.

“Genel bir borçlanma istemedim"

Gültak, ilk olarak Parmakkurdu Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Akdeniz Belediye Meclisinden sadece asfalt, kaldırım, kilit taşı yapmak için 25 milyon TL’lik borçlanma talep ettiklerini hatırlatan Gültak, “Bazı belediyeler gibi genel bir borçlanma istemedik. Çünkü genel bir borçlanma isterseniz o borçlanmayı istediğiniz gibi harcarsınız. Biz mecliste sadece asfalt ve kaldırım dökmek için 25 milyon TL borçlanma istedik. Sonuç? CHP ve HDP’nin red oyları ile borçlanmayı vermediler. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum” diye konuştu.

“30 milyon lirayı aşan tesisleri 1 lira vermeden kurduk"

Akdeniz’in bu zamana kadar asfalt şantiyesi olmadığından da söz eden Başkan Gültak, “Akdeniz’in asfalta çok ihtiyacı var. Biz ihaleye çıktığımızda asfaltı pahalıya alıyoruz. Kendimiz üretirsek ucuza üretir, daha çok asfalt dökeriz diye düşündük. Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile kardeş belediyecilik protokolümüzden dolayı saatte 160 ton sıcak asfalt döken tesisi 1 TL vermeden tamamen hibe olarak Akdeniz’e kurduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleri ile soğuk asfalt tesisimizi de kurduk. Bunlar şu an Türkiye’deki en yeni teknoloji ile kurulmuş, yaklaşık 30 milyon TL’nin üzerinde maliyeti olan tesislerdir. Biz 1 TL vermedik” ifadelerini kullandı.

“Kimseye borç bırakmıyoruz"

Bugüne kadar çok büyük bir borç yapmadıkları gibi tam tersine Akdeniz Belediyesi’nin borcunun bir kısmını kapattıklarını kaydeden Gültak, "Sadece 3 yıllık vadeli borç almıştım. 3 aya kadar o aldığımız borcu da bitiriyoruz. Kimseye borç da bırakmıyoruz. Mecliste, asfalta ihtiyaç olduğunu söylememize rağmen maalesef bunu bize vermediler. Niye? Bizler çok fazla hizmet edersek önümüzdeki dönem bir daha seçiliriz. Dert bu. Kimse sizin asfaltsız, kaldırımsız, yolsuz kalmanızı önemsemiyor” şeklinde konuştu.

“Sadece hızımızı yavaşlattılar"

Seçim dönemi gelince herkesin adayını çıkartacağını söyleyen Başkan Gültak, şöyle devam etti:

"Yüce millet kime oy verirse onu baş tacı ederiz. Meclis üyeleri millete hizmet etmek için söz verdi, hizmeti engellemek için değil. Buraya ilgili kişiler geldiğinde sizlerin bunu sormasını istiyorum. Çünkü buralarda oturan, mağdur olacak olan sizlersiniz. Geçen ay 25 milyon TL borçlanmayı alsaydık, 3 ay boyunca asfalt dökecektik. Şu an her şey hazır. Biz yine de bu sorunu çözeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Sadece hızımızı yavaşlattılar. Sizlerden sabır istiyorum.”

Şehrin en önemli iki sorunundan birinin imar olduğuna vurgu yapan Gültak, “Bakanlarımızın ve milletvekillerimizin sayesinde 20 yıldır gelmeyen tarım görüşünü getirdik. Bakın şimdi imar sorunu hızla çözülüyor. Bu ekibimiz olmasaydı hala imar sorunları devam edecekti. Kentteki ikinci en büyük sorun da kaçak yapı sorundur. Çay Mahallesi’nde TOKİ’yi bitirdik. Şimdi de Barış Mahallesi’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Hızlı bir şekilde Akdeniz’i değiştirip dönüştürüyoruz. Artık kavga, gürültü, kaos yok. Barış, huzur, kardeşlik var” dedi.

“Gültak, Akdeniz’in AK Parti’ye geçmiş olmasının yüz akıdır"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ise haftanın yarısını Ankara’da, kalan yarısını da Mersin’de geçirdiklerine dikkat çekerek, “Elimizden geldiğince her yere yetişmeye çalışıyoruz. Sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanım da gördüğünüz gibi sizler ve geleceğimiz olan çocuklarımız için hizmet etme aşkıyla yoluna devam ediyor. Çok başarılı ve tecrübeli bir başkanımız var. Başkana ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Akdeniz Belediyesi’nin AK Parti’ye geçmiş olmasının yüz akı başkanımızın sizlerin de desteği ve duası ile daha uzun yıllar Akdeniz’e ve Mersin’e hizmet etmesini diliyoruz. Bizler her daim sizlerin emrindeyiz” ifadelerini kullandı.

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