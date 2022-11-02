Başkan Gültak: "Daha yolun başındayız ve yapacağımız çok işimiz var"

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, son olarak Bahçe Mahallesi’ni ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi. Başkan Gültak, “Akdeniz’i hizmet ve projelerle değiştirmeye, geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Daha yolun başındayız ve yapacağımız çok işimiz var” dedi.

Akdeniz Belediyesi Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve Bahçe Mahallesi Muhtarı Mehmet Dane’nin de katıldığı buluşmada Başkan Gültak, mahalledeki işyerlerini tek tek ziyaret ederek, İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaflarla sohbet etti, çeşitli konularda dile getirdikleri öneri ve eleştirileri dinledi. Gültak, Bahçe Mahallesi’ni ziyaretinde küçük çocukları da unutmadı, verdiği hediyelerle küçükleri sevindirdi. Sıcak ve samimi bir şekilde geçen buluşmada Gültak, bir kafeyi de ziyaret etti. İkram edilen çayı içen Gültak, bağlama eşliğinde çalınan türkülere de eşlik etti.

Ziyaretinde, mahalle sakinleri ve esnafın kendisine aktardığı sorun ve sıkıntıları dinleyen Gültak, belediye ile ilgili olan sıkıntıların çözümü için ilgili birim yetkililerini telefonla arayıp talimat verdi, belediye sorumluluğunda olmayan sorunlar için de yetkili kurumlarla görüşeceğini ifade etti. Mahalle ve esnaf ziyaretlerinin süreceğini ifade eden Gültak, "Halkımızın teveccühü ile göreve geldiğimiz günden beri halkımızın içindeyiz. Ziyaret etmediğimiz mahalle, gezilmedik cadde ve sokak bırakmadık. Her zaman vatandaşlarımızın arasındayım. İnsanlarımızı dinliyor, eksik bıraktığımız hizmetlerimiz varsa en kısa sürede telafi etmeye çalışıyoruz. Amacımız halkımızın yaşamını kolaylaştırmak, kent yaşamının sunduğu konfor ve kolaylıklardan insanımızın eşit şekilde faydalanmasını sağlamak. Geçen 3 buçuk yılda Akdeniz’de onlarca ilke ve yeniliğe imza attık. Akdeniz’i hizmet ve projelerle değiştirmeye, geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Daha yolun başındayız ve yapacağımız çok işimiz var” ifadelerini kullandı.