Başkan Gültak: "Borç ödüyor, hizmet de üretiyoruz”

Mersin’in merkez Akdeniz ilçe Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 2019 yılı yerel seçimlerinin üzerinden geçen 3 buçuk yılda gerçekleşen, Akdeniz ve Mersin’i değiştiren hizmet ve projeleri, AK Parti İl ve İlçe Gençlik Kolları yönetimi ve üyelerine anlattı. Gültak, "Geçmiş yönetimin bıraktığı borcu ödüyor, hizmet de üretiyoruz” dedi.

“Çalışan Akdeniz/2022 Yılı Bilgilendirme Toplantısı” adıyla bir otelin salonunda düzenlenen toplantıda gençlere hitap eden Başkan Gültak, işçi dostu bir yönetim anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi, siyasi görüşü nedeniyle hiç kimseyi ötekileştirmediklerini ifade etti. Belediyenin şirket personeline 16 bin 100 TL tutarında maaş promosyonu kazandırdıklarını belirten Gültak, "Bu tutar, Mersin’de hatta Türkiye’de ilklerden biridir. Yakında inşallah, belediyemizde çalışan memurlarımıza da bir müjde vereceğiz” dedi.

Gençlerin yönelttiği bazı soruları da yanıtladığı sunumunda Gültak, önceki yönetimi eleştirdi. Belediyenin gelir-gider ve borç tablosunu paylaşan Gültak, "Onlar, belediyeyi borçlu bıraktılar. Biz ise hem bu borçları kapatıyoruz bir de bir sürü iş yapıyor, hizmet üretiyoruz” diye konuştu.

Gültak, ilçeye bağlı mahallelerde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını da tek tek anlatarak, yakın geçmişte terör olayları ve uyuşturucu ile gündeme gelen Akdeniz’i, bugün kültür, sanat, spor ve festivallerle anılan bir ilçeye dönüştürdüklerinin altını çizdi. Mersin’de, amatör spor kulüplerine nakdi destek veren ilk belediye olduklarına da dikkat çeken Gültak, sonrasında diğer belediyelerin de bu desteği nakdiye dönüştürdüğüne işaret etti. Gültak, “Sağladığımız bu destek sayesinde Akdeniz’de 2019 yılında 31 olan amatör spor kulübü sayısı, 2022 yılında 61’e çıktı. Anladık ki Toroslar, Yenişehir ve Mezitli’deki amatör spor kulüpleri, bu destekten faydalanabilmek için ikametgâhlarını Akdeniz’e taşıyorlar” şeklinde konuştu.

Akdeniz’e ilk kez sıcak ve soğuk asfalt üretecek son teknolojiye sahip bir plent kazandırdıklarına da işaret eden Gültak, belediyenin bundan sonra kendi imkanlarıyla asfalt ihtiyacı olan mahallelere bu hizmeti ulaştıracağını söyledi. Geçmişte birilerinin yaptığı gibi halkı asla aldatmadıklarını, sadece doğruları ve gerçekleri söylediklerini ifade eden Gültak, “Akdeniz Belediye Başkanlığı’na aday olduğumuzda 3-5 inanan insanla yola çıktık. Seçimi alacağımıza kimse inanmıyordu ama aldık. Hayatımdaki kuralım şudur; inandığım bir şeyi gerçekleştirmek için sonuna kadar mücadele eder ve asla yılmadan çalışırım” ifadelerini kullandı.