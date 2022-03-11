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Başkan Gültak, ‘borç arttı’ iddialarına belgelerle yanıt verdi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, meclis üyelerinin belediyenin borç yükünün arttığına ilişkin iddialarına belgelerle yanıt verdi. İddiaları reddeden Gültak, "Devraldığım borç iddia ettiğiniz gibi 170 milyon TL değil 230 milyon TL’dir. Sizler kendi döneminizde 12 belde belediyesini enkazla devraldığınızı söylemiştiniz. 12 belde belediyesi değil, 8 belde belediyesi devralındı. Üstelik 5 tanesi yaklaşık sıfıra yakın borçla geldi. Bunlara da enkaz demek büyük bir haksızlıktır" dedi.

MERSİN 11.03.2022, 13:48
Başkan Gültak, ‘borç arttı’ iddialarına belgelerle yanıt verdi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, meclis üyelerinin belediyenin borç yükünün arttığına ilişkin iddialarına belgelerle yanıt verdi. İddiaları reddeden Gültak, "Devraldığım borç iddia ettiğiniz gibi 170 milyon TL değil 230 milyon TL’dir. Sizler kendi döneminizde 12 belde belediyesini enkazla devraldığınızı söylemiştiniz. 12 belde belediyesi değil, 8 belde belediyesi devralındı. Üstelik 5 tanesi yaklaşık sıfıra yakın borçla geldi. Bunlara da enkaz demek büyük bir haksızlıktır" dedi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisi, mart ayı ikinci birleşim toplantısını Muhammet Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Son birleşimdeki toplantıda, meclis üyelerinin belediyenin borç yükünün daha da arttığı iddialarını değerlendiren Başkan Gültak önemli açıklamalarda bulundu.

"Devraldığımız borç 170 milyon TL değil 230 milyon TL’dir"

İddiaları reddeden Gültak, göreve başladığı 2019 yılında devraldığı borcun iddia edildiği gibi 170 milyon TL değil, net 215 milyon TL olduğuna dikkat çekerek, "Daha sonraki yıllarda, geçmiş yıllarda olan borçlarının ortaya çıkması ile mevcut borcun yaklaşık 225-230 milyon arasında olduğu tespit edilmiştir. Örneğin; 2021 yılında Çukurova Kalkınma Ajansı ile yapılan yapılandırmada kayıtlı olmayan ve 2011 yılından 2020’ye gelen yaklaşık 4 milyon 821 bin 277 TL borç yapılandırılmıştır" diye konuştu.

"Reel olarak borcun azaldığı görülmektedir"

Akdeniz Belediyesinin 2021 yılında ekonomik verilerini düzelttiklerini belirten Gültak, gelir-borç durumunu da rakamlarla anlattı. Gültak, "2019 yılında 173 milyon 284 bin TL gelir, 208 milyon 882 bin TL gider, 2020 yılında 185 milyon 643 bin TL gelir, 204 milyon 434 bin TL gider görünmektedir. Bu rakamlar 2021 yılı itibarı ile tablomuza 277 milyon 843 bin TL gelir, 218 milyon 288 bin TL gider olarak yansımıştır" ifadelerini kullandı.

Gültak, reel olarak belediyenin borcunun azaldığına vurgu yaparak, "Değerli meclis üyeleri 2019 yılında gelir-borç oranımız 0,82 iken 2020 yılında 0,90 olmuştur. 2021 yılında ise bu oran 1,27 şeklindedir" dedi.

"12 belde değil, 8 belde devir oldu"

Öte yandan, "Akdeniz Belediyesine 12 belde devir oldu ve 12’si de enkazdı" iddialarına da yanıt veren Başkan Gültak, şunları söyledi:

"İddia edildiği gibi 12 belde değil, 8 belde devir oldu ve bunlara enkaz demek büyük bir haksızlıktır. 5 tanesi yaklaşık sıfıra yakın borçla devir alındı. Bunların hepsi tutanaklarda mevcuttur. Hatta nakitle gelen belediyeler bile mevcut olup, bu 8 belediyenin 6 milyon 696 bin TL’si yapılandırılmış olmak üzere toplam 16 milyon 639 bin TL borçla geldiler. Ayrıca kuruluşlarından itibaren sizin 12 dediğiniz ama 8 olan bu beldelerin Sosyal Güvenlik dahil hiçbir borcunun ödemediğini de söylediniz. Borç ayrıntıları elimizde mevcut, şu anda siz de sunumda görüyorsunuz. Beldelerimizin birçoğunun borçsuz veya çok az borç ile devir olduğu gayet açıktır."

Başkan Gültak, 56 milyon TL iddiasını da değerlendirdi

Gültak, meclis üyelerinin 2020 yılı sonunu baz alarak göreve gelinen süreçten bu yana belediyenin borcunun 56 milyon TL daha arttırıldığı iddialarına da yanıt verdi. Gültak, "Meclis üyelerimiz tarafından incelenen ve meclisimize sunulan 2020 yılı denetim raporunun 17’nci sayfasında 31.12.2020 tarihinde belediyemizin reel borcu (kasa ve kredi kartında mevcut olanlar dahil) 204 milyon 434 bin 615,29 TL’dir. Devir aldığım resmi olarak yaklaşık 215 milyon TL borç olmak üzere sonradan tespit edilenlerle dahil borç miktarı 225 milyon-230 milyon TL bandındadır. 2020 yılında bu miktar 204 milyon TL’dir. 56 milyon TL nasıl artırmışız? Üstelik 15 milyon TL bizim dönemimizde meclisimizin takdiri ile borçlanmaya gidilmiş ve bu bedel de az önce ifade ettiğim belirtilen borç limitinin içindedir" dedi.

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