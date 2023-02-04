Başkan Gültak, Bilsem öğrencilerine Ankara gezisi hediye etti

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan ve Mersin Üniversitesi’ne (MEÜ) bağlı Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) eğitim alan zeki ve üstün yetenekli çocuklar Ankara’yı gezdi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Akdeniz’in Parlayan Yıldızları” projesi çerçevesinde eğitim gören 25 öğrenciye sömestır tatilinde Ankara gezisi hediye etti.Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) eğitim alan zeki ve üstün yetenekli öğrencilere gezi çerçevesinde, Anıtkabir, I. TBMM (Kurtuluş Savaşı Müzesi), II. TBMM (Cumhuriyet Müzesi), Anadolu Medeniyetleri Müzesi, ve Ankara Kalesi gezdirildi. BİLSEM öğrencilerinden Macit Turhan Özcan Ankara’da olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Şu anda ara tatildeyiz ve Başkanımız Mustafa Gültak bizler için bir gezi ayarladı. İlk olarak Anıtkakabir’e giderek Ata’mızı ziyaret ettik. Ardından I. ve II. Meclis’e gittik. O zamanki durumları ve savaşları inceledik. Müzeleri gezdik. Başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

BİLSEM 6. Sınıf öğrencilerinden Irmak Kapan ise “Bugün Akdeniz Belediyesinin düzenlediği Ankara’yı gezisindeyiz. İlk olarak Ata’mızı ziyaret etmek için Anıtkabir’e gittik. Daha sonra müzeleri gezdik. Tarihimizi bize anlattılar. Şimdi de Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeyiz. Gezi çok güzel geçiyor. Bugünden dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.