banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Eminevim'de üst düzey atama
Eminevim'de üst düzey atama
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91

Başkan Gültak: “Asfalt tesislerimizin tamamlanmasıyla Akdeniz’de atağa geçeceğiz”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Şahinbey Belediyesinin desteği sayesinde belediye bütçesinden bir lira dahi harcamadan Akdeniz’e ilk kez sıcak ve soğuk asfalt tesislerini kazandırdıklarını belirterek, “Bu tesislerimizi 2022 yılından itibaren hizmete açarak, özellikle acil çözülmesi gereken konularda hızlı şekilde atağa geçeceğiz” dedi.

MERSİN 05.11.2021, 13:07
Başkan Gültak: “Asfalt tesislerimizin tamamlanmasıyla Akdeniz’de atağa geçeceğiz”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Şahinbey Belediyesinin desteği sayesinde belediye bütçesinden bir lira dahi harcamadan Akdeniz’e ilk kez sıcak ve soğuk asfalt tesislerini kazandırdıklarını belirterek, “Bu tesislerimizi 2022 yılından itibaren hizmete açarak, özellikle acil çözülmesi gereken konularda hızlı şekilde atağa geçeceğiz” dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi, kasım ayı 2’nci birleşimini, Muhammet Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye konferans salonunda yapılan toplantıda, 2022 yılında belediyenin zabıta memurlarına uygulanacak olan fazla mesai ücretinin tespitiyle ilgili komisyondan gelen rapor oy birliğiyle kabul edildi.

Eski muhakemat binası kültür sanat merkezine dönüşüyor

Meclis toplantısında, Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz Kent Konseyi işbirliğinde, Uray Caddesinde bulunan eski muhakemat binasının alt katında, sanatsal ve kültürel etkinliklerin yapılması için ‘Akdeniz Belediyesi Sanat Merkezi’ne dönüşmesi amacıyla ilgili gündem maddesi de üyelerin oy birliğiyle meclisten geçti.

Mersin Uluslararası Tiyatro Festivaline 20 bin TL destek

Toplantıda ayrıca, bu yıl 26 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 6’ncısı gerçekleştirilecek olan Mersin Uluslararası Tiyatro Festivaline Akdeniz Belediyesi tarafından 20 bin TL maddi desteğin sağlanması ile ilgili komisyonlardan oybirliği ile gelen rapor oy birliğiyle kabul edildi. Memurlar ve sözleşmeli personelin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla toplu sözleşme yapmak üzere başkanlık makamına yetki verilmesine dair madde de oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, Kazanlı Mahallesinde bulunan belediyeye ait taşınmazın okul yapılmak şartıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili komisyonlardan gelen rapor oy birliğiyle meclisten geçti.

“Asfalt ile ilgili acil durumlarda atağa geçeceğiz”

Mecliste, Şahinbey Belediyesi ile Akdeniz Belediyesi arasında imzalanan Kardeş Belediye protokolü kapsamında, Kürkçü Mahallesinde belediyeye ait alana kurulacak asfalt şantiyesine, park ve yol çalışmalarında kullanılmak üzere makine ve ekipmanların şartsız hibesi ile ilgili madde oy birliği ile kabul edildi.

Akdeniz ilçesine kazandırılacak olan ve toplamda 16-17 milyon lirayı bulan sıcak ve soğuk asfalt tesisleri hakkında değerlendirme yapan Başkan Gültak, “Kardeş belediyecilik protokolü bünyesinde, Akdeniz ilçemize sıcak asfalt dökecek üretim tesisini kazandırdık. Soğuk asfalt tesisinin de kurulumu bitti. İnşallah 2022 yılından itibaren bu tesislerimizi kullanarak acil çözülmesi gereken konularda hızlı bir şekilde atağa geçeceğiz. Desteklerinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6