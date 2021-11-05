Başkan Gültak: “Asfalt tesislerimizin tamamlanmasıyla Akdeniz’de atağa geçeceğiz”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Şahinbey Belediyesinin desteği sayesinde belediye bütçesinden bir lira dahi harcamadan Akdeniz’e ilk kez sıcak ve soğuk asfalt tesislerini kazandırdıklarını belirterek, “Bu tesislerimizi 2022 yılından itibaren hizmete açarak, özellikle acil çözülmesi gereken konularda hızlı şekilde atağa geçeceğiz” dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi, kasım ayı 2’nci birleşimini, Muhammet Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye konferans salonunda yapılan toplantıda, 2022 yılında belediyenin zabıta memurlarına uygulanacak olan fazla mesai ücretinin tespitiyle ilgili komisyondan gelen rapor oy birliğiyle kabul edildi.

Eski muhakemat binası kültür sanat merkezine dönüşüyor

Meclis toplantısında, Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz Kent Konseyi işbirliğinde, Uray Caddesinde bulunan eski muhakemat binasının alt katında, sanatsal ve kültürel etkinliklerin yapılması için ‘Akdeniz Belediyesi Sanat Merkezi’ne dönüşmesi amacıyla ilgili gündem maddesi de üyelerin oy birliğiyle meclisten geçti.

Mersin Uluslararası Tiyatro Festivaline 20 bin TL destek

Toplantıda ayrıca, bu yıl 26 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 6’ncısı gerçekleştirilecek olan Mersin Uluslararası Tiyatro Festivaline Akdeniz Belediyesi tarafından 20 bin TL maddi desteğin sağlanması ile ilgili komisyonlardan oybirliği ile gelen rapor oy birliğiyle kabul edildi. Memurlar ve sözleşmeli personelin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla toplu sözleşme yapmak üzere başkanlık makamına yetki verilmesine dair madde de oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, Kazanlı Mahallesinde bulunan belediyeye ait taşınmazın okul yapılmak şartıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili komisyonlardan gelen rapor oy birliğiyle meclisten geçti.

“Asfalt ile ilgili acil durumlarda atağa geçeceğiz”

Mecliste, Şahinbey Belediyesi ile Akdeniz Belediyesi arasında imzalanan Kardeş Belediye protokolü kapsamında, Kürkçü Mahallesinde belediyeye ait alana kurulacak asfalt şantiyesine, park ve yol çalışmalarında kullanılmak üzere makine ve ekipmanların şartsız hibesi ile ilgili madde oy birliği ile kabul edildi.

Akdeniz ilçesine kazandırılacak olan ve toplamda 16-17 milyon lirayı bulan sıcak ve soğuk asfalt tesisleri hakkında değerlendirme yapan Başkan Gültak, “Kardeş belediyecilik protokolü bünyesinde, Akdeniz ilçemize sıcak asfalt dökecek üretim tesisini kazandırdık. Soğuk asfalt tesisinin de kurulumu bitti. İnşallah 2022 yılından itibaren bu tesislerimizi kullanarak acil çözülmesi gereken konularda hızlı bir şekilde atağa geçeceğiz. Desteklerinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.