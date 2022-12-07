Başkan Gültak: "Akdeniz’deki spor yatırımları devam edecek"

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) yöneticileri, spor adamları ve kursiyerler ile bir araya gelerek Akdeniz ilçesine geçen 3 buçuk yıl içerisinde kazandırılan ve yakında yapılacak olan sportif proje ve yatırımları anlattı.

Belediye konferans salonunda gerçekleşen buluşmaya; Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak’ın yanı sıra, TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir, TÜFAD Genel Sekreteri Ayhan Gök, antrenörler ve Camspor Futbol Kulübü futbolcuları katıldı. Gençleri uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan kurtarmak için hayata geçirilen spor yatırımlarının tanıtım filminin gösteriminin ardından söz alan Başkan Gültak, Akdeniz’e kazandırılan spor tesislerini anlattı.

"Yüzme havuzlarını çocuklarımızın ayağına getirdi"

Akdeniz’e aday olduğunda, annelerin kendisinden en çok yüzme havuzu istediğini vurgulayan Başkan Gültak, "Diğer ilçelerde havuzlar var, çocuklar gidebiliyor ama ya Akdeniz’in çocukları? Akdeniz’de çocukların yüzme öğreneceği bir tane havuz yoktu. Ben de o dönem annelere söz verdim, ’eğer beni seçerseniz havuzu ayağınıza getireceğim’ dedim. Geldikten sonra 4 tane portatif havuz getirdik. Havuzları okul bahçelerine koyduk ve bugüne kadar 7 bin çocuğumuza yüzme öğrettik" dedi.

"Amatör spor kulüplerine destek sürüyor"

Akdenizli çocukların 5-6 yıl öncesine göre çok değiştiğini de ifade eden Gültak, "Akdenizli bazı çocuklar kimi odakların yönlendirmesiyle polisi taşlıyordu. Bugün ise

çocuklarımız Yılmaz Güney Gençlik Merkezi’nde spor yapıyor. Mersin merkezde bu kombinede başka bir gençlik merkezi yok” diye konuştu. Başkan Gültak, bu sezon amatör spor kulüplerine 317 bin TL destek sağladıklarının da altını çizerek, “Akdeniz’de 2019 yılında 31 kulüp varken şimdi bu sayı 61 oldu. Diğer ilçelerdeki bazı amatör kulüpler ikametgahlarını Akdeniz’e taşıyarak nakdi destek alıyorlar çünkü diğer belediyelerde böyle bir destek yok. Gittikçe de bu sayı artıyor" diye konuştu.

Akdeniz’e kazandırılan veya tamamen yenilenerek sporcuların ve sporseverlerin hizmetine sunulan tesisler hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Gültak, Özgürlük Mahallesi Tırmıl Meydanı’na da bir spor salonu ve futbol sahası kazandırılacağını kaydetti. Başkan Gültak, "Özgürlük Mahallesi’nde daha önce hayvan pazarının yer aldığı alanı temizledik. Sağlık Bakanlığı’ndan bir kısmın tahsisini yaptık ve gerekli izni çıkarttık. Orada İl Gençlik Merkezi Tırmıl Spor Salonu yapılıyor. İkinci etapta da bir futbol sahası yapılacak. Diğer branşların yapılabileceği bir kapalı salon olacak. Ayrıca 750-1000 kişilik bir tribüne sahip futbol sahası olacak. Bir ortaokul yapılması için 5 dönümünü de Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis ettik. Yani Tırmıl’ı da değiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz’de spor yatırımları bitmeyecek"

Akdeniz Olimpiyatları’nda Mersin’de tesis almayan tek ilçenin Akdeniz olduğunu belirten Gültak konuşmasına şunları söyledi:

"Akdeniz Olimpiyatları’nda 1 metre bile tesis almayan tek ilçeyiz. Çünkü o dönemin siyaseti istemiyordu. Diğer belediyeler dünya kadar tesis almış ama Akdeniz almamış, ‘yerimiz yok’ demişler. Hâlbuki Akdeniz o dönem bir birçok tesis alabilirdi. Şimdi fikirler ve zikirler değişti. Biz spora, bilime, eğitime, sanata önem veriyoruz. TÜFAD ve diğer kurumlarla ortak projeler yapmaya önem veriyoruz. Akdeniz artık kavga ve gürültü ile değil, sportif faaliyetlerle, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle ön plana çıkıyor. Akdeniz’de ’kardeşlik’ zamanı artık. Ben burada olduğum sürece Akdeniz’de spor yatırımları bitmeyecek, devam edecek."

TÜFAD Genel Sekreteri Ayhan Gök ise, "Akdeniz’de yapılan bu tesisler olduğu sürece Başkan Mustafa Gültak hep hatırlanacak. İnanın çok duygulandım. Gelecekti gençlerin bu tesislerden yetişeceğini düşündüğümüzde çok büyük ve saygıya değer yatırımlar. Spora katkılarından ve desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Gültak’a çok teşekkür ederiz" dedi.

Konuşmaların ardından TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir tarafından Başkan Gültak’a plaket takdim edildi.