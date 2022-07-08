Başkan Gültak: "Akdeniz’de artık barış ve kardeşlik var"

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Özgürlük Mahallesi Kültür ve Sanat Evi’nde yılsonu gösterisi düzenlendi. Farklı etkinlikler ve sergilerle renklenen gösteride hünerlerini sergileyen kreş miniklerine karneleri verildi.

Etkinliğe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç, Özgürlük Mahalle Muhtarı Ömer Erguvan, Yeşilçimen Mahalle Muhtarı Cemal Akçay, kültür sanat evi eğitmenleri ve kreş öğretmenleri, kursiyer gençler ve kadınlar ile çocukları katıldı. Birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklere sahne olan buluşmada, kreş öğrencisi miniklerin ‘Farecik’ ve ‘Senden Daha Güzel’ isimli gösterisi beğeni topladı.

“Akdeniz’de artık barış ve sevgi var”

Etkinlikte kreş öğrencilerinin sahnelediği Diyarbakır yöresine ait halkoyunları, giyim ve el sanatları sınıflarının hazırladığı geri dönüşüm ve yöresel kostüm sergisi, eğitimde oyun etkinlikleri kursu öğrencilerinin hazırladığı İstiklal Marşı ve bayrak gösterisi izleyenlerden tam not aldı. Buluşmada, kreş öğrencisi miniklerin karneleri de törenle takdim edildi. Etkinlikte konuşan Başkan Mustafa Gültak, "Akdeniz’de artık, barış ve kardeşlik var. Artık Akdeniz’de hiç kimse dilinden, dininden, mezhebi ve etnik kökeninden dolayı ötekileştirilmiyor. Akdeniz artık sevgi ve muhabbet dolu. Tabi bu günlere kolay gelmedik. Ama sizlerle birlikte azimle devam ediyoruz. Özellikle kadınlar ve gençlere yönelik yoğun projeler üretiyoruz” diye konuştu.

“Akdenizli kadınlar, artık dört duvar arasında değil”

Özgürlük Mahallesi’ne kazandırılan park ve aile sağlığı merkezi ile Tırmıl Tepe civarına yapılacak olan ve içinde kapalı spor salonu, gençlik merkezi ve futbol sahası olacak spor kompleksinden de bahseden Gültak, Akdeniz’in tüm mahallerine ve sakinlerine hizmetlerin artarak süreceğini vurguladı. Gültak, Akdeniz Belediyesinin de desteğiyle kurulan kadın kooperatiflerine üye olup üretim sürecine katılmaları için mahalleli kadınları davet ederek, "Akdeniz’in kadınları, artık dört duvar arasına sıkışan değil, üreten, ürettiklerini de satan, evine para götürebilen kadınlar olmaya başladı” dedi.

Akdenizli kadınları aralarında farklı illerin de olduğu kültür, tarih ve doğa gezilerine, gençleri ve çocukları da Silifke kampına gönderdiklerini hatırlatan Gültak, “Amacımız, dezavantajlı durumda olan, hayatında hiç tatile veya denize gidememiş insanlarımıza bu imkanları sunmaktır” ifadelerini kullandı.