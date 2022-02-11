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Başkan Gültak: “Akdeniz 30 milyon lira tutarında spor tesisleri kazanacak”

Akdeniz Belediye Meclisinde, Nacarlı Mahallesine 250 seyirci kapasiteli bir spor salonu; Yalınayak Mahallesine de gençlik merkezi ile açık ve kapalı spor tesisleri yapılmak üzere belediyeye ait bazı taşınmazların Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisi oy birliği ile kabul edildi. Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Mustafa Gültak, “Akdeniz 30 milyon lira tutarında spor tesisleri kazanacak “ dedi.

MERSİN 11.02.2022, 14:17
Başkan Gültak: “Akdeniz 30 milyon lira tutarında spor tesisleri kazanacak”

Akdeniz Belediye Meclisinde, Nacarlı Mahallesine 250 seyirci kapasiteli bir spor salonu; Yalınayak Mahallesine de gençlik merkezi ile açık ve kapalı spor tesisleri yapılmak üzere belediyeye ait bazı taşınmazların Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisi oy birliği ile kabul edildi. Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Mustafa Gültak, “Akdeniz 30 milyon lira tutarında spor tesisleri kazanacak “ dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi, Muhammet Mustafa Gültak başkanlığında şubat ayı ikinci birleşimini belediye konferans salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda, 21 Mayıs-18 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivaline, Akdeniz Belediyesi tarafından 150 bin TL destek sağlanmasına ilişkin ilgili komisyonlardan da oy birliği ile gelen gündem maddesi, meclis üyelerinin yine oy birliği ile kabul edildi.

Spor tesisleri ve gençlik merkezi yapılması için tahsisler onaylandı

Mecliste; mülkiyeti Akdeniz Belediyesine ait Nacarlı Mahallesinde bulunan 2 bin 545 metrekare yüzölçümüne sahip, atıl haldeki taşınmazın yerine 250 seyirci kapasiteli spor salonu yapılması şartıyla Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 15 yıllığına bedelsiz tahsisinin yapılması ile ilgili gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi. Mülkiyeti Akdeniz Belediyesine ait Yalınayak Mahallesinde bulunan 37 bin 270 metrekare yüzölçümündeki taşınmazın 15 bin metrekarelik kısmına da ‘Gençlik Merkezi’ ile ‘Açık ve Kapalı Spor Tesisleri’ yapılmak şartıyla Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 15 yıllığına bedelsiz tahsisinin yapılması da oy birliği ile onaylandı.

“Akdeniz, 30 milyon liranın üzerinde bir yatırım kazandı”

Oy birliği ile alınan karar dolayısıyla meclis üyelerine teşekkür eden Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, “Hepimizin amacı, Akdeniz’de yaşayan halklara hizmet vermek, onların refahı ve mutluluğunu sağlamaktır. Tahmini olarak söylüyorum, 30 milyon liranın üzerindeki bir yatırıma ‘evet’ demiş olduk. Gerçekten Akdeniz için çok ciddi bir yatırım. Hani ‘altın damarı, gümüş veya bakır damarı’ derler ya; geçekten de Huzurkent bölgesinde bir ‘güreş damarı’ var. Zaman zaman şampiyonlar çıkıyor. Burada ilkel bir salon vardı, fakat artık daha güzel bir salon elde edeceğiz. 15-20 yılda bir dünya ve olimpiyat şampiyonları ortaya çıkarsak bize yeter. Kolay işler değil, Huzurkent’e hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“Tırmıl Tepe Spor Kompleksi ihalesi yakında gerçekleşecek”

Gültak, Tırmıl Tepe Spor Kompleksi ile ilgili olarak da meclis üyelerine bilgi vererek, “Bu proje ise Özgürlük, Çay, Çilek ve bölgedeki birçok mahalleyi ilgilendiriyor, çünkü ortada bir yer burası. Bu spor tesisleri katlı değil, yatay olacak, çünkü biz o bölgenin yeşil kalmasını; insanlarımızın rahatlıkla gezebilmesini, çay ve kahvelerini içebilmelerini istiyoruz. Halka açık olacak. Seyfi Ali Türkoğlu, Kazanlı ve Karacailyas’ta yaptığımız gibi amatör liglerin oynanabileceği güzel bir futbol sahası da olacak.

Geçen dönem Akdeniz’e, yine Spor Toto üzerinden birçok spor tesisi kazandırdık. Protokol hazırlanıp imzalar atıldıktan sonra projeler başlayacak. Belediyemizin ve halkımızın kullanması açısından da hiçbir sıkıntı olmayacak. Parası hazır, projeler hazır. Hızlı şekilde ihaleye geçilecektir. Bu güzel tesisler, 1-1,5 yıl içinde biter. Akdeniz halkına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği için asil ve yedek üye seçildi

Mecliste, tarım ve gıda alanında üretim, işbirliği ve kurumlarca edinilen tecrübelerin paylaşımı noktasında oluşturulan ‘Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ne Akdeniz Belediyesinin üye olması ve meclis üyeleri içerisinden 2 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili konu da görüşüldü. Yapılan oylama sonucu, birliğe Salih Akbaş, Celal Kurt asil; Muhittin Ertaş da yedek üye olarak seçildi.

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