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Başkan Gültak, 7 mahallede vatandaşlarla buluştu, hizmet ve projelerini anlattı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz’in kırsal yerleşim alanları olan Camili, Civanyaylağı, Bekirde, Dikilitaş, Akdam, Iğdır ve Yeşilova mahallelerini ziyaret etti. Bir günde 7 mahalleyi ziyaret eden Başkan Gültak, yatırım yapmak isteyen iş insanlarının önünü açarak Akdeniz’e çektiklerini ve önemli yatırımlar yapılmasını sağladıklarını, bu sayede istihdamın da artacağını söyledi.

MERSİN 25.03.2022, 16:46
Başkan Gültak, 7 mahallede vatandaşlarla buluştu, hizmet ve projelerini anlattı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz’in kırsal yerleşim alanları olan Camili, Civanyaylağı, Bekirde, Dikilitaş, Akdam, Iğdır ve Yeşilova mahallelerini ziyaret etti. Bir günde 7 mahalleyi ziyaret eden Başkan Gültak, yatırım yapmak isteyen iş insanlarının önünü açarak Akdeniz’e çektiklerini ve önemli yatırımlar yapılmasını sağladıklarını, bu sayede istihdamın da artacağını söyledi.

Mahalle buluşmalarını sürdüren Başkan Gültak, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin eşlik ettiği buluşmada, bir gün içinde 7 mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Gültak, ziyaretlerde hem hizmet ve projelerini anlattı hem de vatandaşların taleplerini dinledi.

“Akdeniz’de barışı tesis ettik, hizmet ve projeleri hayata geçirdik”

İlk olarak Camili Mahallesi sakinleri ile buluşan Gültak, yakın geçmişte terör ve uyuşturucu nedeniyle mağdur olan Akdeniz’de, bugün artık barış, huzur ve kardeşliğin hakim olduğunun altını çizdi. Kentsel dönüşüm projeleri, kültür ve sanat merkezleri, spor tesisleri ve gençlerin eğitimi ve istihdamına yönelik etüt merkezi ve mesleki eğitim projeleri ile Akdeniz’in değiştiğini belirten Gültak, “Göreve geldiğimiz günden bugüne hiç kimseyi ayrıştırmadık, ötekileştirmedik. En küçüğünden en büyüğüne tüm mahallelerimize hizmet verdik. Barışı ve kardeşliği öne çıkardığımızdan artık Akdeniz’de kavga gürültü yok, herkes işinde gücünde ve huzurlu” ifadelerini kullandı.

“Bütçemizden 1 lira harcamadan Akdeniz’e 30 milyon liralık tesis kazandırdık”

Akdeniz’e ilk kez kazandırdıkları sıcak ve soğuk asfalt tesislerinin inşa ve kurulumunun bittiğinin, dökme ve doğalgaz bağlantılarının da yakın süreçte tesise ekleneceğinin müjdesini veren Gültak, “Bu gerçekten çok önemli bir hizmet. 30 milyon TL tutarındaki bir tesisi, 1 lira dahi vermeden; kardeş belediyemiz Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan aldığımız hibe ve desteklerle Akdeniz’in ilk kez bir asfalt plent tesisi oldu. Kürkçü Mahallesinde, Karayolları Bölge Müdürlüğünden tahsis ettiğimiz büyük bir arazi üzerinde güzel bir tesis kuruldu” dedi.

“Umarım yapmak istediğimiz hizmetlerin önü kesilmez”

Akdeniz Belediye Meclisinden geçen ay borçlanma istediklerini anımsatan Gültak, bu konuda muhtarlardan da destek isteyerek, “Umarım memlekete, vatandaşlarımıza yapmak istediğimiz hizmetin önü kesilmez. Gelecek ayki mecliste 25 milyon liralık borçlanmayı gündeme getireceğiz. Tabi biz, diğer bazı belediye başkanları gibi borçlanma talep etmedik, yani, ‘bize borç verin de harcayalım’ demedik. Sadece asfalt, kaldırım, yol, kilit taşı, bordür taşı ve bunların yapımı ile ilgili borçlanma istedik, borçlanmanın adını koyduk. Para başka bir yere gitmesin, vatandaşlarımıza ve ilçemize hizmet ve yatırım olarak dönsün diye” şeklinde konuştu.

“Mahallelerimizin asfalt, kaldırım sıkıntısını çözmek için borçlanma istiyoruz”

Akdeniz’in asfalt ve kaldırım sıkıntılarının halen mevcut olduğunu belirten Gültak, “Umarım bir engel çıkmaz ve borçlanmayı meclisten geçiririz, çünkü bu hizmetler siz vatandaşlarımız ve Akdeniz ilçemiz için. Aksi takdirde asfalt plenti de durur. Çünkü o tesisin çalışması, bitüm alıp asfalt üretebilmemiz için de bizim bu paraya ihtiyacımız var. Geçen 3 yılda sadece 1 kez borçlanma istedik, 2 yıldır borçlanma talep etmedik. İstediğimiz borç da basit borçlanmaydı, onu da bitirdik. O nedenle 2 yıldır kullanmadığımız borçlanma hakkımızı önümüzdeki mecliste kullanmak istiyoruz. Zira hemen her mahallemizde az veya çok asfalt ve kaldırım sıkıntıları var ve bu sıkıntıları çözmek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

“Akdeniz’de yatırımcıların önünü açtık”

Akdeniz’e yatırım gelmesi için yatırımcıların önünü açtıklarının da altını çizen Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Akdeniz ilçesine, hükümetimizin de desteğiyle güzel bir otel kazandırdık. Otel sahipleri şimdi ikinci oteli yapma sözü verdi. Bu da daha fazla istihdam demek. Oysa eskiden Akdeniz’e yapılan yatırımlar bile yarıda kalıyordu, çünkü yatırımcının önünü tıkayan bir zihniyet vardı. Biz geldik, bizimle birlikte yatırımcı da gelmeye başladı. Cumhurbaşkanımızı ve bakanlarımızı burada konuk ettik. Bu bölgenin ne kadar önemli olduğunu gösterdik. İlerde inşallah bunun gibi birkaç oteli daha ilçemize kazandıracağız. Akdeniz’i kaplıca turizminin önde gelen bölgelerinden biri haline getireceğiz. Bu bir hayal değil. Birkaç büyük firma, altyapı yatırımları ve otoban bağlantı yolunun bitmesini bekliyor. Bu tür yatırımların bölgemize gelmesi, arazilerinizin değerlenmesini de sağlayacak. Ayrıca yeni tesis ve yatırımlarla istihdam da artacak. Tabi tüm bu yatırımların hükümetimiz sayesinde geldiğini de lütfen unutmayalım. Biz buraya yatırımcıları, büyük turizm yatırımlarını getirdikçe, insanlarımız ve köylerimiz de kalkınır.”

“Seçimden seçime vatandaşla buluşan bir belediye başkanı değilim”

Camili Mahallesinde, belediyenin hizmet ve projelerini de anlatan Başkan Gültak, çocuk parkı oyun grubu, halı saha gibi hizmetlerin de mahalleye kazandırılması amacıyla gerekli girişimleri en kısa sürede başlatacaklarını söyledi. Gültak, “Biz, seçildikten sonra bizi seçen insanlarımızı ve seçildiğimiz yerleri unutmuyoruz. Sahada en çok gezen, vatandaşla buluşan, sohbet edip halkı dinleyen bir belediye başkanıyım. Dolayısıyla sadece seçimden seçime vatandaşlarla bir araya gelen bir siyasetçi modeline uymuyoruz” dedi.

Başkan Gültak çocukları da unutmadı

Gün içerisinde ziyaret ettiği 7 mahallede, her yaştan vatandaşın yoğun sevgi gösterisi ve ilgisi ile karşılanan, mahalleli bazı kadınların ise çiçeklerle karşıladığı Gültak, çocuklarla da yakından ilgilendi, onlara çeşitli hediyeler vererek mutlu etti.

Beraberindeki heyetle birlikte Bekirde Mahallesi Kültür ve Sanat Evini ziyaret ederek, burada bulunan çocuklara hediyeler dağıtan Gültak, dikiş-nakış kursiyeri kadınlarla da bir araya gelerek sohbet etti.

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