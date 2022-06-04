banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Esenyurt’ta yabancı uyruklu denetiminde ilginç olay
Esenyurt’ta yabancı uyruklu denetiminde ilginç olay
Fransa Açık kadınlarda zafer Iga Swiatek’in
Fransa Açık kadınlarda zafer Iga Swiatek’in
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Özel Çocuklar mest etti
Özel Çocuklar mest etti

Başkan Bozdoğan’ın ağabeyi toprağa verildi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ağabeyi İshak Bozdoğan, son yolculuğuna uğurlandı.

MERSİN 04.06.2022, 21:48
Başkan Bozdoğan’ın ağabeyi toprağa verildi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ağabeyi İshak Bozdoğan, son yolculuğuna uğurlandı.

Bozdoğan için Tarsus Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazına, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

66 yaşında hayata gözlerini yuman İshak Bozdoğan, öğle namazına müteakiben Tarsus Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Yorumlar (0)
21°
açık