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Başkan Bozdoğan’dan hakkındaki iddialara sert tepki

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hakkında ortaya atılan iddialara çok sert tepki gösterdi. Evlilik dışı ilişkisi olduğu ve bu ilişkiden bir çocuğu bulunduğu iddialarına meclis toplantısında yanıt veren Bozdoğan, “Bu asılsız, dayanaksız, tezgahlanarak paylaşılan haberleri, ahlaksızlıklarının ve onursuzluklarının hesabını ben değil, yanlarında olduğum binlerce çocuğum verecek. Avukatlarım asılsız haberleriniz için gerekli hukuki mücadeleyi başlattı” dedi.

MERSİN 03.03.2021, 10:00
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Başkan Bozdoğan’dan hakkındaki iddialara sert tepki

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hakkında ortaya atılan iddialara çok sert tepki gösterdi. Evlilik dışı ilişkisi olduğu ve bu ilişkiden bir çocuğu bulunduğu iddialarına meclis toplantısında yanıt veren Bozdoğan, “Bu asılsız, dayanaksız, tezgahlanarak paylaşılan haberleri, ahlaksızlıklarının ve onursuzluklarının hesabını ben değil, yanlarında olduğum binlerce çocuğum verecek. Avukatlarım asılsız haberleriniz için gerekli hukuki mücadeleyi başlattı” dedi.

Tarsus Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Bozdoğan başkanlığında yapıldı. Başkan Bozdoğan ve meclis üyeleri, toplantı öncesi fuayede Ressam Ümit Aslan’ın Şahmeran temalı resim sergisine katıldı. Mecliste, müdürlük ile komisyonlardan gelen maddeler görüşülürken, toplantının söz ve temenniler bölümünde Başkan Bozdoğan, önemli konulara değindi.

“Mart ayında 30’un üzerinde tesis açılacak”

Ocak ayından bu yana 30 açılış gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Bozdoğan, mart ayında da 30’un üzerinde tesis açacaklarını bildirdi. Bozdoğan, “Durmadan çalışan bir belediye; gecesini gündüzüne vermiş bir belediye var. Halkımızın sorunlarına derman olmak tek gayemizdir. Belediye olarak elimizden geldiğince vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunacağız” diye konuştu.

“Belediyelerde birey değil, ekip başarır”

Yerel yönetimlerde bireyin değil, ekibin başarısının önemli olduğunu vurgulayan Bozdoğan, “Bizim yöneticilikte önem verdiğimiz 5 özellik vardır. Birincisi adalettir, adil olmamız gerekir. İkincisi meşverettir, istişare edeceğiz; istişare etmeden neticeye gidemeyiz. Üçüncüsü de maslahattır. Şahsi değildir burada hiçbir şey. Tarsus Belediyesi eğer ürün pazarlıyor, bir şeyler ortaya koyuyorsa bu bir ekip çalışmasıdır. Birey olarak kimse ‘ben şunu yaptım, ben bunu yaptım, ben böyleyim, ben şöyleyim’ diyemez. Bu bir ekip çalışmasıdır, ekip başarır. Dördüncüsü liyakattir. İşi en iyi kim yapıyorsa, o iş ona verilir. Bugün bu işi en iyi yapacak bir arkadaş varsa ona bu görevi veririm ve bundan da gurur duyarım. Daha önce mecliste de anlattım; yorulan olur, ben de yorulurum. Hiçbirimiz bulunmaz Hint kumaşı değiliz. Mezarlıklar dolu zaten onlarla. Ama bir şeyi yaparken de yöneticide bulunması gereken sıfatları da herkesin bilmesi gerekiyor. Beşincisi de ehliyettir, yani emaneti ehline vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Benim efendim halktır”

Bozdoğan, belediyelerin hizmet yeri olduğunun altını çizerek, “25 yıllık doktorluk ve memurluğumda devlet adamı inanışım ve görüşüm hiç değişmedi. ‘Siyasiler gelecek seçimi düşünür ama ben bir devlet adamı görüşüyle gelecek nesilleri düşünürüm’ dedim ve çalışmalarımı da böyle yaptım. Yeri geldiğinde siyasiyim ama belediyeler hizmet yeridir. Teşkilatlarımız hizmetin siyasallaşması için vardır. Verilen bir hizmet varsa o hizmetin siyasallaşmasını yapacak olan teşkilatlardır. Ben Tarsus halkımı mutlu etmek için geldim. Efendim halk benim. Efendim köylüm. Hak yolundayım, halk yolundayım, hakikat yolundayım” şeklinde konuştu.

“Herhangi bir sebepten dolayı dara düştüklerinde yanlarında olduğum binlerce çocuğum var”

Başkan Bozdoğan, hakkında mesnetsiz, hakaret ve iftira içerikli asparagas haberler çıktığını belirterek, iddialara yönelik şunları söyledi:

"Evet, benim yaşantım boyunca ismini bile bilmediğim binlerce çocuğum oldu. On değil, yüz değil, bin değil, binlerce. Nerede yaşayıp yaşamadıklarını da bilmiyorum. 33 yıllık doktorluğumdan beri devam eden nerede yaşayıp yaşamadıklarını gerçekten bilmiyorum. Bugün hangi ülkede olup olmadıklarından bile haberim yok. Ama en zor anlarında, yani öğrenci kartlarının bittiğinde dolduramadıklarında veya ev sahiplerine kirayı ödeyemediklerinde, telefonun faturasını ödeyemeyip de başkasının telefonu ile aramaya başladıklarında, bir kitapçıdan kitap alırken bile kimliklerini bıraktıklarında ve herhangi bir sebepten dolayı dara düştüklerinde yanlarında olduğum binlerce çocuğum var. Bu binerce çocuğumun hepsi topluma ve yaşama adanmış vazgeçilmez bir cihan parçasıdır.”

“Avukatlarım hukuki mücadeleyi başlattı”

Bu asılsız iddialarla ilgili haber yapan gazetecilere sert tepki gösteren Bozdoğan, "Namuslu olmayan, ahlaklı olmayan, erdemli olmayan, çocuklarımızla kurduğumuz bu tertemiz ilişkinin kuyusunu kazarak, yasak bir aşktan çocuğum olduğunu iddia eden, bunu her saat başı haberleştirip paylaşma gayretinde bulunan onursuz gazetecilere meclis kürsüsünden, 95 bin Tarsuslu vatandaşımızın oy verdiği Tarsus Belediye Başkanlığı makamımdan seslenmek istiyorum. İki oğlum biri Mehmet, biri Mert, bir kızım adı Hidayet ve en az onlar kadar sevdiğim binlerce oğlum, binlerce kızım var. Ali’dir, Ömer’dir, Ayşe’dir, Sultan’dır, Merve’dir. Ne mutlu ki, hiç birisi bu asılsız haberi yapanlar kadar ahlaksız ve haysiyetsiz değiller. Bu asılsız, dayanaksız, tezgahlanarak paylaşılan haberleri, ahlaksızlıklarının ve onursuzluklarının hesabını ben değil, o çocuklar soracak. Okulda soracaklar, derste soracaklar, sırada soracaklar. Yüzlerine tükürecekler, bundan emin olun. Bu haberi tezgahlayan birisi maalesef Tarsuslu, diğeri ulusal medyada kalem tutan iki kalemşora da sesleniyorum; avukatlarım asılsız haberleriniz için gerekli hukuki mücadeleyi başlatmışlardır. Gazetecilik mesleğini ayaklar altına alarak yaşlarından, başlarından, meslektaşlarından utanmadan dedikodu yapanlarla mücadelem bugün değil, ilelebet sürecektir” dedi.
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