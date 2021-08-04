Başkan Bozdoğan’dan çağrı: “Yangına dayanaklı ağaç türlerini dikelim”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yangına dayanıklı ağaç türlerinin dikilmesi için çağrı yaptı. Başkan Bozdoğan, yangınlarda kolayca yanabilen kızılçamın değil, menengiç ve meşe gibi yangına dayanıklı türlerin dikilmesi konusunda önerilerde bulunarak, Tarsus genelinde gerekli çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Belediye Başkanı Bozdoğan, yaptığı açıklamada, ülkenin dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarını yakından izlediğini ve doğaya verdiği zarardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Yerleşim yerlerine de sirayet eden yangınların can ve mal kaybına yol açtığını ifade eden Bozdoğan, felaketlerde hayatını kaybeden yurttaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İklim değişikliğinin başlıca nedeni olan karbon salınımının yangınlar sonucu çok yüksek düzeylere çıkmasının ekolojik dengeye büyük zarar verdiğini vurgulayan Bozdoğan, insanların yaşam alanlarını bile ellerinden alan yangın felaketinin açtığı yaraları sarmak için gelecek nesillere çok daha yeşil bir doğa bırakılması gerektiğini hatırlattı. Bozdoğan, bu amaçla yangına dayanıklılığını binlerce yıldır kanıtlayan meşe, zeytin, defne, harnup, zakkum ve murt gibi türlerin bölgede yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılmasında kullanılmasının büyük yarar sağlayacağını dile getirdi.

Bozdoğan, ülkenin dört bir köşesinde meydana gelen yangınları söndürmek için gecelerini gündüzlerine katarak, tüm imkansızlıklara rağmen kendi imkanlarını seferber eden tüm duyarlı insanlara en derin saygı ve selamlarını yolladığını ifade etti. Başkan Bozdoğan, “Ormanlar ve yeşil örtü, dünyanın akciğerleri. Akciğerleri sağlıklı olmayan bir insanın yaşam kalitesi nasıl düşerse, aynı durum doğa için de geçerli. Bu nedenle doğanın akciğerlerine yeniden kavuşabilmesi ve kendini yenileyebilmesi için yanan bölgelerin bir süre doğal haline bırakılarak, bu yerlerin dışındaki uygun alanlara yangına dayanıklı ağaç türleri dikilmeli. Bundan sonrası için dikilecek her fidan, vazgeçilmez bir değer taşıyor. Sadece yüreğimizi yakan yangınlar değil, birçok nedenle çölleşme riski ile karşı karşıya olan ülkemizde yurttaşlarımızın imkanları doğrultusunda fidan dikmelerini rica ediyorum. Var olan yeşil alanların korunması konusunda çok hassas davranılması çağrısında bulunuyorum. Tarsus Belediyesi olarak olası bir yangın tehdidine karşı tedbirli olmak adına ormanlık bölgelere yakın köylerimize yüksek kapasiteli su tankerleri yerleştireceğiz. Bu sayede olası bir yangına karşı itfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlarımız ilk müdahaleyi yapabilecekler. Gelecek nesillere yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın başta biz olmak üzere herkesin hiçbir ayrım yapmadan öncelikli görevidir” dedi.