Başkan Bozdoğan, Tokyo’dan dönen milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu’nu ağırladı

Tarsus Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı altyapısında yetişen Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Tuğba Şenoğlu, Tokyo Olimpiyatları dönüşü ayağının tozuyla Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Bozdoğan, “Tuğba kızımızın başarısı hepimizi gururlandırdı” dedi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tuğba Şenoğlu’nu makamında ağırlayan Başkan Bozdoğan, daha sonra milli voleybolcu ile birlikte Tarsus Belediyesi Spor Kulübünü ziyaret etti.

Tuğba Şenoğlu, bugünkü başarısında önemli bir yere sahip olan Tarsus Belediyesi Spor Kulübü ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Tarsus doğumlu olan ve önemli başarılara imza atan Şenoğlu, “Öncelikle bugünlere gelmemi sağlayan aileme ve kendimi geliştirdiğim Tarsus Belediyesi Spor Kulübüne, çok değerli hocalarıma, antrenörüm Hasan Baykara hocama ve genç yeteneklerden desteğini esirgemeyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Ailem her zaman arkamda oldu, hepsini onlara borçluyum. Benim için çok uğraştılar ve hiç pes etmediler. Tarsus Belediyesi Spor Kulübü, başarılı oyuncular yetiştiren çok disiplinli bir kulüp; hocalarına çok güveniyorum, hocalarımız gerçekten çok değerli oyuncular yetiştiriyor. Şimdi altyapıda bulunan sporcuların da bizler gibi Tarsus’un gururu olacaklarına ve çok daha büyük işler çıkaracaklarına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Başkan Bozdoğan da sporculara seslenerek, “Bugün Tuğba’yı gördüğümde çok heyecanlandım, çünkü geçmişte o da sizin gibi burada Tarsus Belediyesinin alt yapısındaydı. Şimdi ise Tuğba sadece Tarsus’un değil Türkiye’nin bir gururu. Milli takımımızın maçlarını izlerken hepimiz heyecan duyduk. Sizlerin de Tuğba ablanızı örnek alarak hem eğitim alanında hem de spor alanında en iyi yerlere gelmenizi özellikle istiyorum. Belediye olarak elimizden gelen her şeyi sizlere vereceğiz. Bu konuda emin olun ama sizlerden tek istediğim hocalarınıza çok güvenmeniz, hocalarınızın sözlerini tutmanız ve bu millete hayırlı bir evlat olmanız. Hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.