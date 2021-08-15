banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
PSG, Şimdi de Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
PSG, Şimdi de Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Kimler 3. doz aşı yaptırmalı?
Kimler 3. doz aşı yaptırmalı?
Milyonlarca çalışan hibrit çalışma olmazsa istifa edecek
Milyonlarca çalışan hibrit çalışma olmazsa istifa edecek

Başkan Bozdoğan, pazar günlerini vatandaşların sağlık sorunlarına ayırıyor

MERSİN (İHA) – Aynı zamanda bir hekim olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, her pazar vatandaşların sağlık sorunlarıyla ilgilenmeye devam ediyor.

MERSİN 15.08.2021, 15:51
Başkan Bozdoğan, pazar günlerini vatandaşların sağlık sorunlarına ayırıyor

MERSİN (İHA) – Aynı zamanda bir hekim olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, her pazar vatandaşların sağlık sorunlarıyla ilgilenmeye devam ediyor.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Bozdoğan, hafta içi yoğun çalışmalarla yürüttüğü belediye başkanlığı görevinin yanı sıra hafta sonu tatilini de halkın sağlık sorunlarına ayırmaya devam ediyor. “Eğiten Üreten Sağlıklı ve Kültürlü Tarsus” şiarıyla çalışmalarını sürdüren Bozdoğan, her pazar tatilini vatandaşlara ayırıyor. Belediye tesisleri içerisinde gelen vatandaşların sağlık sorunları ile yakından ilgilenen Bozdoğan, hastalara yönlendirici bilgiler aktarıyor.

Sağlıklı bir toplum çabasında olduklarını belirten başkan Bozdoğan, Tarsus Belediyesi olarak her köye doktor muayene odalarını da hizmete açmaya devam ettiklerini söyledi.
Yorumlar (0)
28°
açık