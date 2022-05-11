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Başkan Bozdoğan, meclis toplantısında Tarsus İdman Yurdu’na destek istedi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, meclis toplantısında, 35 yıl aradan sonra büyük bir başarı elde eden Tarsus İdman Yurdu’na destek istedi. Başkan Bozdoğan, yarın play-off maçına çıkacak olan Tarsus İdman Yurdu’nun her daim yanında olduklarını belirtti.

MERSİN 11.05.2022, 17:36
Başkan Bozdoğan, meclis toplantısında Tarsus İdman Yurdu’na destek istedi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, meclis toplantısında, 35 yıl aradan sonra büyük bir başarı elde eden Tarsus İdman Yurdu’na destek istedi. Başkan Bozdoğan, yarın play-off maçına çıkacak olan Tarsus İdman Yurdu’nun her daim yanında olduklarını belirtti.

Tarsus Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısının ikinci oturumu Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda, 2 maddeden oluşan gündemde komisyondan gelen oylanarak kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde Uluslararası Hemşireler Gününü kutlayan Başkan Bozdoğan, aldığı başarılarla gündemden düşmeyen Tarsus İdman Yurdu ile ilgili de konuştu. Bozdoğan, kent genelinde takıma destek olunması gerektiğini söyledi. Uzun bir aradan sonra büyük başarılar elde eden Tarsus İdman Yurdu’nun her daim yanında olduklarını belirten Bozdoğan, takımın bu büyük başarısının kentin değerlerine önemli bir katkısı olduğunu, şehrin markalaşmasında büyük payı olacağını ve destek olunmasını gerektiği kaydetti. Bozdoğan, grupta ilk 5’e girerek play- off maçı oynamaya hak kazanan ve yarın Amedspor ile karşılaşılacak olan Tarsus İdman Yurdu’nun maçına meclis üyelerini ve tüm Tarsus halkını davet etti. Bozdoğan, “Yarın önemli bir günümüz var, Tarsus İdman Yurdumuz yarın saat 20.00’de ilk play- off maçına çıkacak. Meclis üyelerimizin ve tüm Tarsuslu hemşerilerimizin orada bulunması ve katılımını isteriz. Hep beraber takımımıza destek olmalıyız” dedi.

“Tarsus İdman Yurdu’na destek olunmalıdır”

“Bugün elime bir evrak geçti, play-off maçı öncesi verilen moral desteği için gelen bir evrak” diyen Bozdoğar, evrakta yer alan Diyarbakır’daki birçok oda, kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının isimlerini okuyarak, “Bu kurumların temsilcilerine teşekkür ederiz. Ama Tarsus değil, Amedspor, başına hepsinin de Diyarbakır’ı ekleyin. Daha bizim Tarsus’tan maalesef, maddi desteği bir yana bırakın manevi bir destek veren sayısı bile çok az. Bu kentin bileşenlerinin bir araya gelmesi gerekiyor. Zamanında dipsiz kuyu diye bu takım bu hale getirildi. Bugün oyuncularımıza play- off maçları için primlerini götürüp teslim edeceğiz. Bu kentin bazı değerlerine, cumhuriyet ile eşit bu değerlerine sahip çıkması gerekiyor. Bugün ortada bu kadar önemli bir başarı var ve bu takım 35 yıldan sonra böyle bir başarı yakalamış. Belki de takımımız şampiyon olduğu takdirde bir yerde Tarsus’un markalaşmaya gitmesine de katkısı olacak. Bu çok önemli bir değerdir. Takımımız büyük başarılar elde ederek hepimizi gururlandırmıştır. Prim vermekten bahsedenler, ‘tam destek’ diyenler üstüne düşeni yapmalıdır” cümleleriyle sitemini dile getirdi.

Başkan Bozdoğan, eleştirilere cevap verdi

Sosyal medya üzerinden Tarsus Belediyesi müdürlüklerine gelen çeşitli eleştirilere de cevap veren Bozdoğan, “Son günlerde bazı müdürlüklerimize eleştiriler geliyor. Gelebilir, doğru eleştiri hatayı düzeltir. Ancak, sosyal medyada müdürlüklerimizin çalıp çırpma yakıştırmaları asla doğru değildir. Kimse bu yanlış tabirleri kullanmamalıdır. Hepimiz Tarsus için, kentimiz için, vatandaşlarımız için can havliyle çalışıyoruz. Ben hepsine kefilim, hata yapan müdürlerimize de kefilim. Ama her zaman bu mecliste söylediğim gibi eğer hata varsa bir defalık hata insana mahsustur, ikinciyi de asla kabul etmem” diye konuştu.

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